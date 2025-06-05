Rusya Çernihiv'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde bulunan Pryluky kasabasına düzenlenen Rus saldırısında, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi daha çeşitli derecelerde yaralandı. İki bina, iki garaj, bir müştemilat ve bir araba saldırıda tahrip oldu.