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Rusya Çernihiv'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Rusya Çernihiv'e saldırdı: Ölü ve yaralılar var

09:275/06/2025, Perşembe
AA
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Rusya.
Rusya.

Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv bölgesindeki Pryluky kasabasına hava saldırısı düzenledi. Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre saldırıda biri bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde bulunan Pryluky kasabasına düzenlenen Rus saldırısında, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi daha çeşitli derecelerde yaralandı. İki bina, iki garaj, bir müştemilat ve bir araba saldırıda tahrip oldu.



#Çernihiv
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