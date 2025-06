Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Doğrudan müzakere süreci devam ediyor

"Her koşulda bir iletişim kanalının olmasının her zaman daha iyi olduğuna inanıyorum. Bu, her şeyden önce insani sorunları çözmemizi sağlar. Karşılıklı insani adımların iyi niyet jestleri, güveni güçlendirme önlemleri olarak koordine edilmesi, bu aşamada muhtemelen gereklidir. Burada gerçek bir ilerleme var."