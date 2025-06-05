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Beş günde hız sınırını aşanlara yarım milyon lira ceza

Beş günde hız sınırını aşanlara yarım milyon lira ceza

09:275/06/2025, Perşembe
AA
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Trafik denetimi.
Trafik denetimi.

Düzce’de bayram trafiğini mercek altına alan ekipler, yapay zekâ destekli radar sistemiyle 5 gün boyunca yapılan denetimlerde kural tanımayan sürücüleri tespit etti. Trafik kurallarını ihlal eden 224 araca toplamda 526 bin 645 lira ceza kesildi. Gelişmiş teknolojiyle desteklenen bu sıkı denetimler, bayram yoğunluğunda trafik güvenliğini sağlamayı hedefledi.

Dört gün sürecek Kurban Bayramı tatili için milyonlarca vatandaş yollara döküldü.


Bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin şehirlerarası yolculuk yapması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.


Bu kapsamda trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sıklaştırıldı.



Yapay destekli trafik denetimleri


Düzce İl Emniyet Müdürlüğünce, kentteki giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini artırdı.


Ekipler, ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "Trafidar" sistemini devreye aldı.


Kural ihlalini anında tespit ediyor


Yapay zeka destekli
"trafidar"
araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor.

Belirlenen hız sınırını aşan araçlara da otomatik olarak ceza kesiyor.



D-100 kara yolunun muhtelif noktalarında 31 Mayıs'tan bu yana kullanılan cihazla, 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.



#Düzce
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