Gündem Kardan uzay mekiği yaptı
SAKARYA

Kardan uzay mekiği yaptı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde İbrahim Kurt ve yeğeni Selman Sözer evlerinin bahçesine kardan 3 metre yüksekliğinde uzay mekiği yaptı. Kurt, kardan uzay mekiğini 2 günde yaptığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kardan yaptığı uzay mekiği 3 metre boyutunda.
Kardan yaptığı uzay mekiği 3 metre boyutunda.

Serdivan Çubuklu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kurt ve yeğeni Selman Sözer, evlerinin bahçesinde biriken karları bir araya getirerek kardan uzay mekiği yaptı.

DHA

Daha önce kardan yılan, gemi ve uçak yapan Kurt’un 3 metre yüksekliğinde kardan yaptığı uzay mekiği görenlerin beğenisini topladı. Uzay mekiğini yeğeni Selman Sözer ile birlikte yapan Kurt, “Daha önce kardan yılan ve gemi yapmıştım. Yaklaşık bir ay önce de uçak yapmıştım. Şimdi de gündemde uzay mekiği projesi vardı. Ben de gündeme ayak uydurarak uzay mekiği yapmak istedim. Bazen gündemdeki olaylardan etkileniyorum, bazen de kendi kafamda tasarladığım, hayal ettiğim şeyleri yapıyorum” dedi.

DHA

Uzay mekiğinin diğer projelere göre daha kısa sürede tamamlandığını ifade eden Kurt, “2 günlük çalışma sonrasında detaylarını bitirerek tamamladık. Kar kütlesini kalıp haline getirerek ona göre de yükseltiyorum. Yoksa hemen yıkılır zaten. Muhakkak onu yapmam gerekiyor. Yeğenim ile birlikte aklımıza gelen projeleri yapıyoruz. Bu projede de birlikte çalıştık. Köyde de çok talep var. Birkaç kere kardan proje yaptığım için sürekli yapmamı bekliyorlar. Çocuklar çok ilgi gösteriyor. Çocuklar sevindiği için de beni daha çok cezbediyor” diye konuştu.


DHA

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Kar ve baraj onlara engel olmuyor: Aşı ekipleri komando gibi
FOTOĞRAF 9
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Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda Karadeniz Bölgesi’nde en çok korona aşısı yapılan il olan Samsun’da aşı ekipleri zorlu hava şartlarına aldırış etmeden korona virüs aşısı yapmaya devam ediyor. Son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğu Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri Samsun merkeze 150 kilometre uzaklıktaki Altınkaya Mahallesi’ne ulaşmak için önce araçla Altınkaya Baraj Gölü kenarına geldi. Burada araçlar feribotlara yüklendi. Feribotlarla Altınkaya Baraj Gölü’nün karşı yakasına geçildi. Feribottan inen araçlar kilometrelerce karlı yolu kat etti. Bazı araçlar ise buz engeline takıldı. Bazı yerlerde yürümek zorunda kalan aşı ekipleri zorlu bir yolculuk sonunda Altınkaya Mahallesi’ndeki evlere ulaştı. Sağlıkçıların bu zorlu yolculuğu ise drone ile havadan görüntülendi.
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Evlerin kapısını çalan sağlıkçılar, yaşlılar tarafından sıcakkanlılıkla karşılandı. Aşıya ulaşmakta güçlük çeken Emine(79) ve Hüseyin (79) Öksüzoğlu çiftine evinde aşı yapan ekipler, onların dualarını aldı. Sağlıkçıların kapılarına kadar geldiklerini belirten Mehmet Öksüzoğlu, Sağlık çalışanlarına Allah yardım etsin. Kapımıza kadar kar kış demeden geliyorlar. Böyle hiç bir devlet yok. Allah devletimize zeval vermesin dedi.
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Evde felçli eşine bakan Fadime Kaya ise Vezirköprü’ye gidemiyorum. Hastam var. Yerinden kalkamıyor. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim diye konuştu. Samsun’da korona virüs aşı uygulaması devam ediyor.
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Kar ve baraj onlara engel olmuyor: Aşı ekipleri komando gibi
Samsun'da önce araçlarla 10'larca kilometre yol kat ettiler, daha sonra önlerine çıkan Türkiye'nin 3. büyük barajını feribotla aştılar, en sonunda karla kaplı dağları da geçip ailelere ulaştılar. Adeta komando gibi hareket eden sağlıkçılar, aşılarını yaptıkları yaşlı vatandaşların dualarını aldılar. Samsun'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışına rağmen Kovid-19 aşısı uygulanmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sıfırın altında 8 derece soğukta Altınkaya Baraj Gölü'nü feribotla aşarak 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde aşı yaptılar.


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