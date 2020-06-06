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MANİSA

Karşı şeride geçip otobüsün altına girdi: 2 ölü

Manisa’da direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Karşı şeride geçen otomobil yolcu otobüsünün altına girdi.
Karşı şeride geçen otomobil yolcu otobüsünün altına girdi.

Kaza 01.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında İzmir-İstanbul karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametinden Manisa istikametine seyir halindeki 34 BIA 581 plakalı sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil, o sırada Manisa istikametinden Akhisar istikametinde seyir halindeki Bedri H. İdaresindeki Marmaris’ten Sakarya’ya giden 21 yolculu 48 DG 622 plakalı otobüsün altına girdi.

Otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil yolcu otobüsünün altında yaklaşık 20 metre sürüklenirken, her iki araç da yolun sağ tarafında bulunan benzin istasyonunun bahçe kısmına girdi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyesi ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otobüs yolcularından Ferhat K. ile İlyas K. hastaneye sevk edilirken, 34 BIA 581 plakalı otomobildeki Serkan Gökoğlan (42) ile kardeşi Gökhan Gökoğlan (38) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kardeş morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan otobüste yolcu olan vatandaşlar, kaza sırasında uyuduklarını, büyük bir savrulma ve gürültüyle uyanarak kazayı fark ettiklerini söyledi.

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