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Koronavirüs Şanlıurfada koronavirüs durdurulamıyor 11 bina ile bir iş yeri karantinaya alındı
TÜRKİYE

Şanlıurfa’da koronavirüs durdurulamıyor: 11 bina ile bir iş yeri karantinaya alındı

Şanlıurfa’da koronavirüs tespit edilen 11 bina ile bir unlu mamul satan iş yeri karantinaya alınırken 3 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Haber Merkezi İHA
Şanlıurfa’da iki ayda 2 Milyon 644 bin maske dağıtıldı.
Şanlıurfa’da iki ayda 2 Milyon 644 bin maske dağıtıldı.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs tespit edilen 11 bina ile bir iş yerinde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verirken 3 binada ise karantina uygulamasına son verdi.

14 GÜN SÜREYLE KARANTİNAYA ALINDILAR

  • Kurul tarafında alınan kararda, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesinde bir bina, Süleymanşah Mahallesinde bir bina, Topdağı Mahallesinde bir bina, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesinde bir bina, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde bir bina, Siverek ilçesine bağlı Ofis Mahallesinde bir bina, Esmerçayı Mahallesinde bir bina, Şirinkuyu Mahallesinde bir bina, Viranşehir ilçesine bağlı Yeni Mahallede bir bina, Hürriyet Mahallesinde bir bina, Azadi Mahallesinde bir bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Ayrıca Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde unlu mamul satan bir iş yeri çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ilgili firma çalışanları karantinaya alınarak firmadaki üretime 14 gün süreyle ara verildi.

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçeleriyle Birecik ilçesinde bulunan birer binada ise karantina uygulamasına son verildi.

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