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KARS

Kars'ta bidonla kayak

Kars'ın merkez Ağadeve köyünde yaşayan gençler, dağın tepesine çıkardıkları su bidonlarıyla kayarak, eğleniyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 dağ arasındaki köy, bahar ve yaz aylarında yeşilliğiyle dikkat çekerken, kışın karla kaplanıyor. Halk arasında 'İkiz Dağlar' diye de adlandırılan ve 1 metre karın bulunduğu dağlar, kent merkezinin birçok noktasından görülüyor.

Haber Merkezi DHA
Karda bata çıka dağa tırmanmayı başaran gençler, yüzüstü uzandıkları bidonlarla kaymaya başlıyor.
Karda bata çıka dağa tırmanmayı başaran gençler, yüzüstü uzandıkları bidonlarla kaymaya başlıyor.

Ağrı'ya 30 kilometre uzaklıktaki 2 dağın arasında yer alan Ağadeve köyü, baharda ve yazın yemyeşil olurken, kış aylarında ise kar yağışıyla beyaz örtü ile kaplanıyor. Bölge halkının 'İkiz Dağlar' ismini verdiği dağlar, kışın çocukların ve gençlerin eğlence mekanı haline geliyor.

1 metreyi aşan karın bulunduğu dağ, kayak yapma imkanı sunuyor. Köydeki gençlerin de kışın en büyük eğlencesi su bidonlarıyla kayak yapmak oluyor. Sabah erken saatlerde kalkıp, köydeki işlerini tamamlayan gençler, aktivite olarak belirledikleri kayağı ihmal etmiyor.

Palandöken'de snowboardçuların nefes kesen gece kayağı gösterisi
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Palandöken'de snowboardçuların nefes kesen gece kayağı gösterisi
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde snowboardçuların gece kayağı gösterisi nefes kesti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce ışıklandırılan pistlerde gece kayağı yapan kayak severler Palandöken'e hayran kalıyorlar. Kayak Merkezinde yapılan çalışmalarla yeni vizyonu ile büyüleyen Palandöken kayak severlerin gözdesi oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan gösteride, “Türkiye'nin en güzel kristal karı şüphesiz Palandöken'de. Peki en uzun gece kayak pistinin Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde olduğunu biliyor muydunuz? Çok daha fazlası için sizi Palandöken'e bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Köy usulü kayak

Gençler, kayak takımı olarak ise ağır su bidonlarını kullanıyor. İp bağladıkları bidonlarla dağı tırmanmaya başlayan gençler, ilk önce köy içinden geçen dereyi aşıyor. Yoğun karda yürümekte bile zorlanan gençler, bidonların da ağırlığıyla enerji sarf ediyor. Karda bata çıka dağa tırmanmayı başaran gençler, yüzüstü uzandıkları bidonlarla kaymaya başlıyor.

Bidonla kaymanın zevkli olduğunu söyleyen gençlerden biri, "Bu da bizim köy usulü kayağımız. Bidonlarla kaymak bize adrenalin yaşatıyor. Bundan da büyük keyif alıyoruz" dedi.
Gençleri heyecanla izleyen çocuklar ise dönüş yolculuğunda bidonlarla kayarak, eğleniyor. Kara batan ve yuvarlanan çocuklar, çok mutlu olduklarını söylüyor.

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