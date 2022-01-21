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Kartepe Belediyesi kar mesaisinde

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte yol açma ve tuzlama çalışmalarını hızlandırıdı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartepe Belediyesi kar mesaisinde
​Kartepe Belediyesi kar mesaisinde

Kartepe Belediyesi beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm ekip ve araçları ile ilçe genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Ekipler kar yapışının yoğunlaşması sonrasında gece saatlerinden itibaren yolları açmaya ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gece gündüz görev başında

Kartepe Belediyesi ekipleri 2 farklı grup olarak merkez de Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde çalışmalarına devam ediyorlar. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Kartepe’de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için yol açma ve tuzlama çalışmalarına gece-gündüz devam ediyorlar.

Ekiplerimiz sahada

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Ekiplerimiz ve araçlarının eksiksiz bir şekilde yollarımızın açık kalması ve güvenliği için 7/24 sahadadır. Trafiğe çıkan hemşehrilerimizin de araçlarının şahsi tedbirlerine dikkat etmesini rica ediyorum” açıklamasında bulundu.

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