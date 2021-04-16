Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kocaelideki korkunç cinayet Evde kanlı ayak izleri bulundu
3. SAYFA

Kartepe'de korkunç cinayette kanlı ayak izleri bulundu - Kocaeli haber

Kocaeli'deki korkunç cinayet: Evde kanlı ayak izleri bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki şahsın elleri bantlı halde bıçaklanarak öldürüldüğü ve eşyaların etrafa saçıldığı evde kanlı ayak izleri tespit edildi. Kapıda zorlama olmadığı belirlenen olay hakkında inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Kartepede korkunç cinayette kanlı ayak izleri bulundu - Kocaeli haber
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kocaeli'deki olay sabah saatlerinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamam Sokak’taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden bıçaklanan Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kan donduran cinayet: Cesedi kimyasal maddelerle yakıp kalan kemikleri şehrin farklı yerlerine dağıtmış
GÜNDEM
Kan donduran cinayet: Cesedi kimyasal maddelerle yakıp kalan kemikleri şehrin farklı yerlerine dağıtmış


İHA

Dağılmış eşyaların arasında kanlı ayak izleri

Olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti İzmit Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri ekipleri, yaptıkları incelemede evin içerisindeki eşyaların dağıtılmış olduğu, kapıda zorlama olmadığı belirledi.

Ekiplerin evin önündeki çöp konteynerine kadar titizlikle yaptıkları incelemelerin devamında ise evde kanlı ayak izlerinin olduğu tespit edildi.

İHA

Bursa'da kan donduran cinayet: Radyo programcısı kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü
GÜNDEM
Bursa'da kan donduran cinayet: Radyo programcısı kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü

Ceset otopsi için morga kaldırıldı

Polis ve Cumhuriyet Savcısı tarafından evde tamamlanan incelemeler sonrasında, Topal’ın cansız bedeni, ambulansla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Beşiktaştan çok kritik kayıp

Beşiktaş'tan çok kritik kayıp

​Lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Başkan yardımcısıgörevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Çengelköy Polis Merkezinde iftar yaptı

NATO, Rusya'ya serbest seyrüseferi engellememe çağrısında bulundu.

​Vaka sayılarının hızlı yükselişi devam ediyor.

​Ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kıbrıs Türk halkı, Yunan Bakan'a verilen cevaptan çok memnun.

Ege, Doğu Akdeniz, Libya ve Afganistan ile Rusya-Ukrayna krizi ele alındı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'ın ziyaretindeki gerilime ilişkin açıklama
Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi
Dünya

Prens Philip’in yarınki cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor: Her detayını ölmeden önce kendi belirledi

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip için yarın düzenlenecek cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Prens Philip'in ölmeden önce her detayını planladığı törende Covid-19 önlemleri gereğince Kraliçe'nin yalnız oturacağı açıklandı. Törende, Prens Harry ve Prens William yan yana yürümeyeceği bildirildi. Ayrıca İngiliz basını, Sussex Dükü Prens Harry’nin, unvanlarından feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğunu aktardı.
AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti
Gündem

AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.
Müslümanların okullarını
Dünya

Müslümanların okullarını "ayrılıkçılıkla" suçlayan Fransa'nın yurt dışında 539 okulu bulunuyor

Fransa'da Müslümanların açmak istediği okullar, "ayrılıkçılık" ve yabancı ülkelerle bağlantılı olmakla" suçlanırken dünyada 539 Fransız okulu bulunuyor. Fransa yönetimi, yabancı okullara "Cumhuriyet değerlerinin" korunması adı altında kendi müfredatlarını uygulamayı yasaklarken yurt dışındaki Fransız okullarında ise kendi milli müfredatlarını takip ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.