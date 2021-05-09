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ORDU

Kas hastası kızının 19 yıldır anne demesini bekliyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hanım Aksu, 19 yaşındaki kas hastası kızının "anne" diyeceği günün hayaliyle yaşıyor.

Haber Merkezi İHA
Kas hastası kızının 19 yıldır anne demesini bekliyor
Kas hastası kızının 19 yıldır anne demesini bekliyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hanım Aksu, 19 yaşındaki kas hastası kızının "anne" diyeceği günün hayaliyle yaşıyor.

İlçenin Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk annesi Hanım Aksu’nun en küçük kızı 19 yaşındaki Havvanur Aksu’nun doğuştan kas hastalı bulunuyor. 43 yıllık eşi Mehmet Aksu’nun da desteğiyle kızları Havvanur Aksu’nun hastalığını birlikte göğüsleyen Hanım Aksu, kızının bir gün "anne" diyeceği günün özlemiyle yaşıyor.

ONU BEBEK GİBİ SEVİYORUM

Ömrünü kas hastası kızına adayan Hanım Aksu, "Benim 6 çocuğum var. Ve son çocuğumu Rabbim bana sınavım için verdi. Ben Havva ile 19 senedir evimin içerisinde analı kızlı mücadele veriyorum. Havva’mın yanından bir an olsun bile ayrılmadan yıllardır çocuğum da aynı evin içerisinde yaşıyor ve sadece onunla ilgileniyorum. Evimin içerisinde Havva’nın beni göreceği yerde yemeğimi yapıyor, daha sonra onunla konuşuyorum ve onun istedikleriyle ilgileniyorum. Kızım hem ilgi bekliyor hem de sevgi bekliyor. Zaten onunla günümü gün ediyorum. Onu bir bebek gibi seviyorum. Dışarıda insanlar annesine seslenirken, benim de kızımın bana ’Anne’ deyişini beklerim. Tabii bu da benim bir sınavım. Bu da bana Rabbimin bir hediyesidir. Havva’nın ablaları veya ağabeyleri geldiği zaman dünyalar onun oluyor. Eşim olmasaydı hiç yapamazdım. Eşim benim en büyük destekçim. Diğer çocuklarım Anneler Günü’nü kutladığı zaman Havva’nın da yüzü gülüp mutlu oluyor benimle beraber. Ama Havvanur’un bir anne demesiyle dünyalar benim olurdu" dedi.
EŞİMİN HAKKINI ÖDEYEMEM

Yaşadığı zorluklarla ve hayat mücadelesinde yanında olarak eşine hep destek çıktığını söyleyen Mehmet Aksu ise, "Eşime 19 yıldır dua ediyor ve bir anne olarak Allah ondan razı olsun diliyorum. Çünkü eşim hem başımızın tacı oldu hem de çocuğuma bıkmadan usanmadan annelik yapıyor. Ben eşim çocuğumun ’Anne’ demesi hayalini kurarken, hep onun yanında olarak geçen sene ona Anneler Günü sürprizi yaptım. Çünkü eşimin hakkını asla ödeyemem" diye konuştu.

Umut bebek hayata tutunmak için ilacını bekliyor
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Mustafa Kemal (35) ile Ceyda Kılıç (28) çifti 6 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Alya (5) ve Umut Kayra (6 aylık) isimli 2 çocukları dünyaya geldi. Mustafa Kemal ve Ceyda Kılıç çiftinin Şubat ayında dünyaya gelen 2. çocukları Umut Kayra’nın, doğumundan bir ay sonra yapılan tetkikler sonucu ‘SMA Tip-1’ hastası olduğu ortaya çıktı.
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Anne ve babası, evlatlarının tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında gidip geldi. Pandemi süreci nedeniyle de tedavisi aksayan Umut Kayra’nın solunum sıkıntısı da çekmesi üzerine aile eve devletin desteğiyle 5 cihaz aldı. Hayatı elektriğe bağlı olan Umut için ailesi eve jeneratör de taktırdı.
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Bebeklerinin 15 günde bir alması gereken ilacı 40 gündür içmediğini söyleyen baba Mustafa Kemal Kılıç, “Şu an oğlumun dördüncü dozu kullanması gerekirken biz hala tek dozdayız. Yurt dışında bir ilaç var. ‘Zolgensma’ gen terapisi olarak geçiyor. Benim bu ilaca ulaşabilmem için 2,5 milyon dolara yakın param olması gerekiyor. Ancak devletimiz bu ilacı kabul ederse belki devletimize çok az fiyata gelecek” diye konuştu.
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Oğlu adına Almanya ve Amerika’da bağış kampanyası başlattığını da belirten baba Kılıç, “Türkiye’de izin verilmiyor bağışa. Benim gibi birçok aile de böyle bir kampanya başlattı. Biz çocuğumuzun sağlığıyla mı uğraşalım bağış mı toplayalım. İlk hedefimiz devletimizin verdiği ’Spinraza’ ilacı. Devlet bunu bize verdi. Reçetemiz onaylandı ama ilaç gelmiyor. Yetkililere sesleniyorum. Yarınımız yok. Zaman daralıyor. Korkuyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anne Ceyda Kılıç ise oğlunun başında her gün eşiyle birlikte nöbetleşe uyuduklarını belirterek, “Rahatsızlığını öğrenince ilk başta bir şok geçirdik. Çok zor günler atlattık. Hala da atlatıyoruz. Hala diğer dozlarını alamadı ilacın. Yasal prosedüre takılıyor. Bir an önce oğlumuz Umut’a umut olsunlar. SMA’lı bebekler ölmesin. Zaman çok daralıyor. Uyuyamıyorum bile. Kalkınca nefes alıyor mu diye hemen bakıyorum. Her gün böyle geçiyor” dedi.
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Umut bebek hayata tutunmak için ilacını bekliyor
Adana'da yaşayan Kılıç çifti, 'Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1' hastalığına yakalanan ve hayatı elektrikle çalışan 5 cihaza bağlı 6 aylık bebekleri Umut'u kaybetmemek için yardım bekliyor. Anne Ceyda'nın oğlu için söylediği, “Umut'a umut olsunlar. SMA'lı bebekler ölmesin. Geceleri kalkınca nefes alıyor mu diye hemen bakıyorum. Her gün böyle geçiyor” demesi yürekleri dağladı.


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