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SAKARYA

Kasiyersiz manavda dürüstlük eğitimi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 23 okulda kurulan kasiyersiz ‘Dürüstlük Manavı’nda öğrenciler, alışverişlerini kumbaraya para atarak yapıp dürüstlük ve güvenilirlik bilinci kazanıyor. Uygulama, aynı zamanda öğrencilerin sağlıklı beslenmesine de imkan sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dürüstlük Manav projesi
Dürüstlük Manav projesi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 23 okulda uygulanan kasiyersiz ‘Dürüstlük Manavı’ ile öğrenciler, ürünlerin ücretini kumbaraya atarak dürüstlüğü, meyve tüketerek de sağlıklı beslenmeyi öğreniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hem çocukların dürüstlük ve güvenilirlik bilinci kazanması hem de sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları için yaklaşık bir ay önce ‘Dürüstlük Manavı’ projesi başlatıldı. İlçedeki 23 okulda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kurulan kasiyersiz manavda öğrenciler, alışverişlerini kumbaraya para atarak yapıyor. Manavdaki meyvelerin kumbarada toplanan parayla tazelendiği uygulama, aynı zamanda öğrencilerin sağlıklı beslenmesine imkan sunuyor.

BAŞINDA SORUMLU BULUNMUYOR

Mehmet Harbi

Değerler eğitimine önem verdiklerini belirten Kaynarca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, “Meyveleri satarken kimse bundan sorumlu değil. Yani idareci bu işle ilgilenmiyor. Kasanın başında kimse yok. Öğrenci alacağını alıp parasını bırakıyor. Amacımız çocuklarımızın karşılığını vermedikleri ürünü bilinçli olarak almamaları. Ahlaki değerlerimize önem veriyoruz” dedi.

Meyvelerin idareciler tarafından okullara getirildiğini aktaran Harbi, şunları kaydetti:

“Ticari bir amacımız yok. Çocuklarımıza 10 liralık meyve aldıysak, tane başına bölünecek. 50 kuruşsa 50 kuruştan bir tanesi satılacak. Uygulama eğitim yılı boyunca pazartesi, çarşamba ve cuma günleri devam edecek. Uygulamayı talebe göre 5 güne yayabiliriz. Öğrencilerimiz çok memnunlar” diye konuştu.

Proje ekibinde yer alan müzik öğretmeni Emrah Çakır da uygulamayı “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında başlattıklarını belirterek şöyle konuştu; “Amacımız; çocukların, zararlı yiyeceklerden uzak durarak sağlıklı beslenmesi ve değerler eğitimi kapsamında hak etmediği bir ürünü almamasını sağlamaktı. Proje amacına ulaştı.”

Öğrenci durumdan memnun

  • Abur cubur yerine meyve tüketerek sağlıklı beslendiklerini vurgulayan Kulaklı Ortaokulu öğrencisi Hurinaz Akkuş, “Teneffüs zili çaldığında kantine koşmak yerine buraya gelip meyve alıyoruz. Kasiyer bulunmuyor tezgahların başında. Hepimiz çok memnunuz” değerlendirmesinde bulundu. Muhammet Ensar Çetin de projenin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, abur cubur tüketerek sağlıksız beslenmediklerini, bunun yerine ucuza aldıkları meyveleri tükettiklerini kaydetti.

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