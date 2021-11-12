Katilin avukatı

Balıkesir Havran’da takibe alınan otomobilden ateş açılması sonucu, Edremit İlçe Emniyet Narkotik Grup Amirliği’nde görevli polis Abdulkadir Güngör (30) şehit düştü. 3 şüpheli yakalanırken, Güngör’ü vuran uyuşturucu satıcısı Devrim Erdem ise kayıplara karışmıştı.
Firari katil dün Balıkesir-Çanakkale karayolunda akaryakıt istasyonunda yakalandı. Devrim Erdem’in gasp, yağma, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticaretinden 18 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltındaki Osman B., Eray Y., Meral A. ve Devrim E.’nin işlemleri sürüyor.
BÖYLE SAHİP ÇIKMIŞ
Olayla ilgili gözaltı sayısı 4’e yükselirken; Erdem’le ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Erdem’in, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hak aradığı isimlerden olduğu belirlendi. Tanrıkulu, Erdem’in 2014’te yine “uyuşturucu ticareti” suçundan Balıkesir L Tipi Cezaevi’nde tutuklu olduğu dönem, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevaplaması için soru önergesi vermiş. Tanrıkulu, “Devrim Erdem’in elleri kelepçeli 3 gün bir odada tutulduğu doğru mu? Doğru ise hangi yönetmelik ve kanuna göre böyle bir uygulamaya gidilmiştir? Tutuklu Devrim Erdem fiziksel şiddete maruz kalmış mıdır?” sorularını yöneltmiş.