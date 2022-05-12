Kaygı tembellik değildir

Lise ve üniversite sınavları yaklaşırken öğrenciler sınav stresi ile de mücadele ediyor. Psikolog Alper İlitli ailelere “Gençlerin bu dönemlerde yaşadığı kaygılı durum bazen ebeveynlerine abartılı ya da tembellik olarak gelebilir. Bu dönemlerde çocuklarınız için yapacağınız en önemli şey onların yanında olduğunuzu hissettirmek olacaktır” önerisinde bulundu.

Anne ve babalardan bu stresli dönemde çocukların her konuda yanlarında olmalarını isteyen İlitli, “Olabildiğince çocuklarına yakın olmalı ve onları anlamaya çalışmalıdırlar” dedi. İlitli, sonuç ne kadar önemli olsa da çabayı ödüllendirmenin çocuğun çalışma isteğini arttırdığına dikkat çekti.

KISA MOLA FORMÜLÜ

Öğrencilerin rutin bir planda çalışmasının ve kısa aralıklarla mola vermesinin önemine değinen İlitli, “Çok uzun süre mola vermeden yerinizde oturmak motivasyon ve odak kaybına neden olmaktadır. Çalışma planı hazırlarken olabildiğince gerçekçi hedefler koymalı, bütün konuları son ana bırakmamalılar. Öğrenci kendine karşı nazik de olmalı. Süreç bazen istediğiniz gibi ilerlemese de kendinize fazla yüklenmemeli bunun yerine planınıza geri dönmek için çabalamalısınız” diye konuştu.

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YATAKTA ÇALIŞMA

Sınav döneminde öğrencilerin çalışma ve uyku alanlarını ayırmalarını öneren İlitli, yatakta çalışmamaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. İlitli, şu uyarılarda bulundu: “Yatak ve uyku alanları uyumakla ilişkilendirdiğimiz kısımlar olduğu için çalışma zamanınızın verimini azaltır. Bununla beraber çalışmadığınız vakitlerde çalışma ortamınızda zaman geçirmeyin ve kitaplarınızı göz önünden kaldırarak kitaplığınıza yerleştirin, çalışma ortamınızı düzenli tutmaya özen gösterin. Çalışma ortamınızı olumlu, aydınlık ve düzenli tutmak eğitim ile ilgili korkunuzu, endişenizi azaltmanıza ve bir sonraki çalışma zamanına daha motive başlamanıza yardımcı olur.”

HAYAT Çocuğunuz okul kaygısı yaşayabilir