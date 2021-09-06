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İSTANBUL

Kayıtlar başladı üniversitelileri kalacak yer telaşı sardı: İstanbul'da ev ve yurt fiyatları çok pahalı

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrencileri barınma telaşı sardı. İstanbul'da ev kirası ve yurt fiyatları yapılan zamlar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Bazı veliler, "Öğrenci fiyatlar yüzünden mağdur olacak. Aileler bu yüzden kayıt yapmaktan vazgeçebilirler" dedi. Bazı üniversiteliler de özel yurt ve ev kiralarının yüksek olması nedeniyle devlet yurtlarına başvuruda bulunacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kayıtlar başladı üniversitelileri kalacak yer telaşı sardı: İstanbulda ev ve yurt fiyatları çok pahalı
Bütçelerine uygun kalacak yer bulamayan öğrenciler ve aileleri yaşanan zamlardan dolayı tepkilerini dile getirdi.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte, derslerin başlamasına sayılı günler kala İstanbul'da öğrenci hareketliliği başladı. Kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler kalacak yer bulma telaşı yaşıyor. Pandemi süreci ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da ev kirası ve yurt fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Bütçelerine uygun kalacak yer bulamayan öğrenciler ve aileleri yaşanan zamlardan dolayı tepkilerini dile getirdi.

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"EVLER DE YURTLAR DA ÇOK PAHALI"

İstanbul Üniversitesi'ne kaydını tamamlamak için İzmir'den gelen Şimal Savaşçı, "İki gündür ev ve yurt bakıyoruz ama bulamadık. Şimdi üniversiteye kayıt için geldik. Evler de yurtlar da çok pahalı. Yurtlar gereksiz pahalı. İyi olan yurtların fiyatı çok yüksek. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakıp duruyoruz sadece. Ortak bir şey bulamadık. Hepimiz için hangisi daha iyi olacaksa ona karar vereceğiz" dedi.

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"BU FİYATLAR AİLELERİ KORKUTACAK"


Kızı ile kayıt yaptırmaya gelen Zeynep Yıldız ise ev ve yurt fiyatlarında yaşanan fiyat artışından dolayı kızının eğitimine İstanbul'da devam etmek zorunda kaldığını belirterek, "Çok arttı fiyatlar. Biz başta İzmir'i düşündük ama fiyatlar artınca İstanbul'u tercih ettik. Çocukların, ailelere külfeti çok fazla olacak. Normal geliri olan bir aile hem barınma hem de yeme içmenin altından kalkamaz. Caydırıcı olacak ve bir sürü çocuk bu yüzden mağdur olacak. Bu fiyatlar aileleri korkutacak ve eğitimden caydıracak. Bu yüzden aileler kayıt konusunda vazgeçebilirler" diye konuştu.

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"DEVLET YURTLARINA BAŞVURACAĞIZ"

Özel yurt ve ev kiralarının yüksek olması nedeniyle devlet yurtlarına başvuruda bulunacağını söyleyen Bartu Filizler, "Üniversiteye yeni kayıt yaptırdım. Bu sene yeni başlayacağım. Bugün kalacağım yere bakacağız. Şu an hiçbir şey belli değil. Fiyat araştırması yaptım. Şu an İstanbul için yurt ve ev fiyatları çok yüksek. Bursa'dan geldim şu an amcamla kalıyorum. Yurt ya da eve bakacağız. İkisinden birine karar vereceğim. Devlet yurtlarına başvuracağız. Yurt ve ev fiyatları çok fazla" şeklinde konuştu.

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"ÜNİVERSİTEYE YAKIN EVLERDE FİYATLAR ÇOK FAZLA"

İstanbul Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran Doğukan Babacan ise, "İstanbul'da özellikle üniversiteye yakın evlerde fiyatlar çok fazla. 1 0 dairelerde 2 bin 500 TL gibi bir fiyat istiyorlar. Öğrenciler için hem elektrik, hem de su açısından düşününce gerçekten bu fiyatlar pahalı. Bu sene 1.sınıf olduğumuz için dört gün online, bir gün yüz yüze eğitim yapacağız. Bir gün için bu kadar fazla paranın verilebileceği zor" ifadesini kullandı.

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İstanbul'da kirada en ucuz ilçeler: Fiyatlar bin 200 TL'den başlıyor
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Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor.
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İstanbul’da son bir yıl içerisinde 50 mahallede kira fiyatları yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
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Ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış ise yüzde 290’la Sarıyer’in Rumeli Hisarı mahallesinde gözlemlendi.
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Rumeli Hisarı’nı yüzde 238’le Beşiktaş’ın Vişnezade, yüzde 218’le Sarıyer’in Reşitpaşa, yüzde 171’le Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150’yle Kadıköy’ün Fikirtepe mahallesi takip etti.
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yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler..
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Beşiktaş Ortalama 100 m2: 4.100 TL
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Sarıyer Ortalama 100 m2: 6000 TL
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Beyoğlu Ortalama 100 m2: 3.600 TL
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Bakırköy Ortalama 100 m2: 3.900 TL
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Kadıköy Ortalama 100 m2: 3.550 TL
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Adalar Ortalama 100 m2: 3.300 TL
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Şişli Ortalama 100 m2: 3.200 TL
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Fatih Ortalama 100 m2: 2.650 TL
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Zeytinburnu Ortalama 100 m2: 2.650 TL
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Üsküdar Ortalama 100 m2: 2.350 TL
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Eyüpsultan Ortalama 100 m2: 2.850 TL
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Ataşehir Ortalama 100 m2: 2.560 TL
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Kağıthane Ortalama 100 m2: 2.400 TL
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Maltepe Ortalama 100 m2: 2.260 TL
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Beykoz Ortalama 100 m2: 2.000 TL
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Küçükçekmece Ortalama 100 m2: 3.000 TL
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Bahçelievler Ortalama 100 m2: 2.105 TL
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Güngören Ortalama 100 m2: 2.100 TL
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Bayrampaşa Ortalama 100 m2: 2.200 TL
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Şile Ortalama 100 m2: 2.150 TL
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Ümraniye Ortalama 100 m2: 2.000 TL
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Başakşehir Ortalama 100 m2: 2.850 TL
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Kartal Ortalama 100 m2: 1.750 TL
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Bağcılar Ortalama 100 m2: 1.950 TL
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Avcılar Ortalama 100 m2: 2.200 TL
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Esenler Ortalama 100 m2: 1.850 TL
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Büyükçekmece Ortalama 100 m2: 1.900 TL
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Beylikdüzü Ortalama 100 m2: 2.250 TL
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Gaziosmanpaşa Ortalama 100 m2: 1.980 TL
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Tuzla Ortalama 100 m2: 1.700 TL
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Pendik Ortalama 100 m2: 1.500 TL
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Çekmeköy Ortalama 100 m2: 1.750 TL
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Esenyurt Ortalama 100 m2: 1.850 TL
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Sancaktepe Ortalama 100 m2: 1.350 TL
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Silivri Ortalama 100 m2: 1.300 TL
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Sultangazi Ortalama 100 m2: 1.600 TL
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Sultanbeyli Ortalama 100 m2: 1.200 TL
İstanbul'da kirada en ucuz ilçeler: Fiyatlar bin 200 TL'den başlıyor
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle taşınmaların başlaması ve kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını da artırıyor. İstanbul'da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL'lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Bazı ilçelerde ise kiralık konut sıkıntısı çekiliyor. yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler..


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