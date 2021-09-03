Kiracıları yakından ilgilendiren zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eylül ayı kira artış oranları belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı eylül ayı için yüzde 15,78 oldu. Eylül ayında kontratı yenilenecek kiracıya yasal olarak yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 15,78'i aşamayacak.

AYLIK BAZDA YÜZDE 1,12 ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

FOTOĞRAF 42 Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor. İstanbul’da son bir yıl içerisinde 50 mahallede kira fiyatları yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. Ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış ise yüzde 290’la Sarıyer’in Rumeli Hisarı mahallesinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı yüzde 238’le Beşiktaş’ın Vişnezade, yüzde 218’le Sarıyer’in Reşitpaşa, yüzde 171’le Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150’yle Kadıköy’ün Fikirtepe mahallesi takip etti. yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler.. Beşiktaş Ortalama 100 m2: 4.100 TL Sarıyer Ortalama 100 m2: 6000 TL Beyoğlu Ortalama 100 m2: 3.600 TL Bakırköy Ortalama 100 m2: 3.900 TL Kadıköy Ortalama 100 m2: 3.550 TL Adalar Ortalama 100 m2: 3.300 TL Şişli Ortalama 100 m2: 3.200 TL Fatih Ortalama 100 m2: 2.650 TL Zeytinburnu Ortalama 100 m2: 2.650 TL Üsküdar Ortalama 100 m2: 2.350 TL Eyüpsultan Ortalama 100 m2: 2.850 TL Ataşehir Ortalama 100 m2: 2.560 TL Kağıthane Ortalama 100 m2: 2.400 TL Maltepe Ortalama 100 m2: 2.260 TL Beykoz Ortalama 100 m2: 2.000 TL Küçükçekmece Ortalama 100 m2: 3.000 TL Bahçelievler Ortalama 100 m2: 2.105 TL Güngören Ortalama 100 m2: 2.100 TL Bayrampaşa Ortalama 100 m2: 2.200 TL Şile Ortalama 100 m2: 2.150 TL Ümraniye Ortalama 100 m2: 2.000 TL Başakşehir Ortalama 100 m2: 2.850 TL Kartal Ortalama 100 m2: 1.750 TL Bağcılar Ortalama 100 m2: 1.950 TL Avcılar Ortalama 100 m2: 2.200 TL Esenler Ortalama 100 m2: 1.850 TL Büyükçekmece Ortalama 100 m2: 1.900 TL Beylikdüzü Ortalama 100 m2: 2.250 TL Gaziosmanpaşa Ortalama 100 m2: 1.980 TL Tuzla Ortalama 100 m2: 1.700 TL Pendik Ortalama 100 m2: 1.500 TL Çekmeköy Ortalama 100 m2: 1.750 TL Esenyurt Ortalama 100 m2: 1.850 TL Sancaktepe Ortalama 100 m2: 1.350 TL Silivri Ortalama 100 m2: 1.300 TL Sultangazi Ortalama 100 m2: 1.600 TL Sultanbeyli Ortalama 100 m2: 1.200 TL İstanbul'da kirada en ucuz ilçeler: Fiyatlar bin 200 TL'den başlıyor Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle taşınmaların başlaması ve kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını da artırıyor. İstanbul'da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL'lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Bazı ilçelerde ise kiralık konut sıkıntısı çekiliyor. yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler.. BiP'te paylaş

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