Kiracıları yakından ilgilendiren zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,12 artarak yüzde 19,25'e yükseldi. Enflasyon verisinin açıklanması ile milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kira zam oranı da belli oldu. Kontratı eylül ayında güncellenecek olan kiracılara yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 15,78'i geçemeyecek.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eylül ayı kira artış oranları belli oldu.
TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı eylül ayı için yüzde 15,78 oldu. Eylül ayında kontratı yenilenecek kiracıya yasal olarak yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 15,78'i aşamayacak.
AYLIK BAZDA YÜZDE 1,12 ARTIŞ GÖSTERDİ
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.