İstanbul’un ‘kira’ sorunu

İstanbul’un bazı bölgelerinde yaşanan kira artışları, kiralık daire arayanları isyan ettirdi. Kentsel dönüşüm, koronavirüs salgını, özel şirketlerin lüks konut inşa etmesi, üniversitelerin açılması ve yabancıların konut talepleri İstanbul’da kira fiyatlarını son birkaç ayda yüzde 70’e varan oranda arttırdı. Kiralık ev arayanlar, fiyatlar nedeniyle mağdur. Emlakçıların yüksek komisyon talepleri ile bazı ev sahiplerinin istekleri de kiracıları zorluyor.

DEVLET MEMURU ŞARTI

Özellikle toplu konutların olduğu ilçelerde kiralardaki artış dikkat çekiyor. Dairelerin sadece memurlara ve kurumsal firma çalışanlarına kiraya verileceği şartı, ev arayanları çileden çıkarıyor. Halkalı Atakent bölgesinde kiralık ev ilanlarından ulaştığımız ev sahipleri ile emlakçıların sorduğu ilk soru “Ne iş yapıyorsunuz?” oldu. Bazı emlakçı ve ev sahipleri ise direkt olarak “657’ye tabi devlet memuru değilseniz detay konuşmayalım” diyerek daire hakkında bilgi dahi vermedi.

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KEFİL DE MEMUR OLACAK

Emlakçılara “Devlet memuru olmazsa ev boş kalsın” diye şart koşan daire sahipleri, ev kiralayacak olanlardan da memur olsalar dahi 657’ye tabi bir devlet memurunu kefil göstermeleri isteniyor. Kiralık ev fiyatlarındaki artışın bir diğer nedeni de profesyonel olarak emlakçılık yapmayan kişiler. Ev sahiplerinden 2000-2500 liraya evleri kiralayan bu kişiler, aynı daireyi 1000-1500 lira daha pahalıya ilana koyuyor.

EŞYALI EV DAYATMASI

Dairelerin eşyalı olarak kiraya verilmek istenmesi de fiyatları yükselten başka bir neden. 1+1 dairelerin yüzde 60’ı, 2+1’lerin ise neredeyse yarısı eşyalı olarak kiralanıyor. Dairelere konulan 3-5 eşya için kira fiyatının yüzde 25-40 arasında arttırıldığına dikkat çeken emlakçılar, “Koronavirüs sürecinde kimse başkasının kullandığı eşyalı evlerde kalmak istemiyor” diyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı ev sahipleri ise “Eşyaları kullanmak istemiyorsanız evin bir odasına koyun” dediler.

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BİR YILLIK KİRAYI PEŞİN İSTEDİLER

Kiralık ev arayanları isyan ettiren bir başka durum ise ev sahiplerinin yüksek depozito talebi. Kiralık daire ilanlarında bakımsız, boyası yapılmamış daireler için bile en az 2 kira depozito isteniyor. Bazı daire sahipleri daha da ileri giderek, memur olmayan kiracılardan bazen 6 aylık, bazen 1 yıllık kira bedelini peşin istiyor. Kimi emlakçıların daire bulunması zor bölgelerde açık arttırmaya çıkarcasına evi yüksek komisyon verene kiralaması da ev arayanların şikayet ettiği konular arasında. Daire için anlaştıkları emlakçıya kontrat imzalamaya giden kiracılardan bazıları, “200-300 lira fazla kira isteniyor” sözleriyle yapılan fırsatçılığı gözler önüne serdi.

EKONOMİ İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle: Yüzde 290 artış var