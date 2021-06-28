Fiyatlar uçtu İstanbul'un dört ilçesinde vatandaş kiralık ev için sıraya girdi

Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor.

HAFTALARCA SIRA BEKLİYORLAR

Kiralarda yaşanan artış hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “Pandemi dönemi inşaat sektörünü de derinden etkiledi. Normalde yapılması gereken konut sayısının ancak yarısı yapılabildi. Ayrıca faizlerin yükselmesi hem konut arzını hem de konut satışlarını geriletti. Bunların yanı sıra normalleşmeyle evlilik sezonunun açılması, taşınmaların başlaması, kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Örneğin İstanbul’da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL’lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Öyle ki Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı ilçelerde kiracı olmak için vatandaşlar, emlakçılara isim yazdırıp haftalarca sıra bekliyorlar” dedi.

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TAHLİYE HAKLARI YOK

Gayrimenkulde yaşanan bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri eski kiracılarını çıkarıp yerine aynı evi iki katı fiyatına kiralamaya başladı. Ancak ev sahiplerinin kiracıların yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe kiracılarını çıkaramayacaklarını ifade eden Akdoğan “Taşınmaz satışında bile mevcut kira kontratı devam eder. Yeni şart istenemez. Yeni kontrat gerekmez. Mevcut kiracılarda ise kira kontratı bir yıllık bile olsa kira sözleşmesi otomatik olarak uzar. Haklı bir neden olmadıkça örneğin kira bedelleri o bölgede yükseldi diyerek kiracının tahliyesi talep edilemez” diye konuştu.

KİRALAR DAHA DA ARTACAK

Kira artışlarının devam edeceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini de ifade eden TÜGEM Başkanı “Bu kira artışlarının 3. çeyrekte üniversiteler açıldığı zaman daha da artacağını düşünüyoruz. Bu dönemde yatırımcılara tavsiyemiz ev alarak kiraya vermelerine yönelik” dedi.

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EMLAKÇILAR ETİK DAVRANMALI

Bazı emlak işletmeleri ise mal sahiplerini arayarak fiyatların arttığını ve yeni kiracılar ile daha yüksek kiralar vadediyor. Bu durumun etik olmadığına dikkat çeken Akdoğan şunları söyledi:

“Yetki belgeli emlak işletmeleri hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez. Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz. Eğer bu konuda kiracılar herhangi bir tespitte bulunurlar ise hemen Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden bu işletmeleri şikâyet edebilirler.”

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