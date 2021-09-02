Eylül ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Eylül ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. TÜFE oranına göre hesaplanan güncel veriler TÜİK tarafından her ay paylaşılıyor. Eylül ayının ilk haftası gelince eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu soruları merak kazandı.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Eylül ayı kira artış oranı belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verileri 3 Eylül Cuma günü açıklanacak. TÜİK'ten yapılacak duyurunun ardından güncel veriler netleşecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıl hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı kapsamında, kira zamlarının Üretici Fiyat Endeksi değil Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre planlanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda artık kira artışında üst sınıf TÜFE ile belirleniyor.