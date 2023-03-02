Kaynağı bütçe ve bağışlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da pirim vermeyecektir." dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremlerin ardından gündeme gelen seçim tarihi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu."Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimizi söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir." diyerek muhalefetin iftiralarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atablara da prim vermeyecektir." diyerek seçimin 14 Mayıs'ta olacağının mesajını verdi.