Kaynağı bütçe ve bağışlar

Mustafa Elitaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Afet Yeniden İmar Fonu’nun Meclis’te hızla yasalaştırılması bekleniyor. Fon teşekkülüne ilişkin düzenlemenin 11 maddeden oluşması planlanıyor. Fonun gelirleri bütçe ve bağışlardan oluşacak. Fonla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, böyle bir fonun ilk kez kurulacağını söyledi. Fonla doğal afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanacağını ifade eden Elitaş, “Hemen bitirebilirsek, perşembe veya cuma imzaya açarız” dedi. Elitaş, içeriği konusunda şu bilgileri verdi: “Artık kentsel dönüşümün bundan sonra daha hızlı bir şekilde yapılması gerçeği ile karşı karşıyayız. Kurulacak bu fon yapılan çalışmalara katkı sağlayacak.”
Depremzedelere vergi kolaylığı
Mustafa Elitaş, yapılandırma paketine deprem bölgesine dönük düzenlemeler ekleyeceklerini açıkladı. Elitaş, depremzedelerin Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf olacaklarına dikkat çekerek, "Yapılandırmaya eklenecek bir diğer düzenleme ile deprem bölgesinde işverenlerin çalışanlara 50 bin liraya kadar yaptıkları nakdi yardımlar sigorta primi ve vergiye tabi olmayacak” dedi. Elitaş, depremde hasar gören araçlarla ilgili ise “Deprem bölgesindeki insanların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa onlar giderilecek" dedi. Öte yandan; kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile ilgili yasa teklifinde başvuru ve taksitlendirme tarihlerinde değişikliğe gidilecek.