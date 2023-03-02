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Gündem

Kaynağı bütçe ve bağışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Afet Yeniden İmar Fonu’nun Meclis’te hızla yasalaştırılması bekleniyor. Fon teşekkülüne ilişkin düzenlemenin 11 maddeden oluşması planlanıyor. Fonun gelirleri bütçe ve bağışlardan oluşacak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Elitaş

Mustafa Elitaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Afet Yeniden İmar Fonu’nun Meclis’te hızla yasalaştırılması bekleniyor. Fon teşekkülüne ilişkin düzenlemenin 11 maddeden oluşması planlanıyor. Fonun gelirleri bütçe ve bağışlardan oluşacak. Fonla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, böyle bir fonun ilk kez kurulacağını söyledi. Fonla doğal afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanacağını ifade eden Elitaş, “Hemen bitirebilirsek, perşembe veya cuma imzaya açarız” dedi. Elitaş, içeriği konusunda şu bilgileri verdi: “Artık kentsel dönüşümün bundan sonra daha hızlı bir şekilde yapılması gerçeği ile karşı karşıyayız. Kurulacak bu fon yapılan çalışmalara katkı sağlayacak.”

Depremzedelere vergi kolaylığı

Mustafa Elitaş, yapılandırma paketine deprem bölgesine dönük düzenlemeler ekleyeceklerini açıkladı. Elitaş, depremzedelerin Veraset ve İntikal Vergisi’nden muaf olacaklarına dikkat çekerek, "Yapılandırmaya eklenecek bir diğer düzenleme ile deprem bölgesinde işverenlerin çalışanlara 50 bin liraya kadar yaptıkları nakdi yardımlar sigorta primi ve vergiye tabi olmayacak” dedi. Elitaş, depremde hasar gören araçlarla ilgili ise “Deprem bölgesindeki insanların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa onlar giderilecek" dedi. Öte yandan; kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile ilgili yasa teklifinde başvuru ve taksitlendirme tarihlerinde değişikliğe gidilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gerekeni yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da pirim vermeyecektir." dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremlerin ardından gündeme gelen seçim tarihi ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu."Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimizi söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir." diyerek muhalefetin iftiralarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sen önce kendini düzelt. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kuru sıkı atablara da prim vermeyecektir." diyerek seçimin 14 Mayıs'ta olacağının mesajını verdi.

#Afet Yeniden İmar Fonu
#Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
#Deprem
1 saat önce
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Kaynağı bütçe ve bağışlar
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