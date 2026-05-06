Kayseri'de yatak üreten lise yay üretimine de başladı

11 milyon 36 bin 888 lira bütçeyle çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattı kuruldu.
Kayseri'de, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattının kurulumuyla deneme yay üretimine başladı.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile yapılan ‘Yetişmiş Eleman Güçlü İstihdam Projesi’ kapsamında 11 milyon 36 bin 888 lira bütçeyle çift yaylı paket yay makinesi ve dijital paket yay dizgi makinesi hattı kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen bir yatağın tüm üretim süreçlerini öğretecek ve üretecek kapasitede olduklarını vurgulayarak, "Daha önce yatak sistemlerinin tüm parçalarını üretebilecek bir kapasiteye sahipken ORAN Kalkınma Ajansıyla birlikte SOGEP kapsamında yapmış olduğumuz Güçlü İstihdam Projesi kapsamında okulumuzda bundan böyle yay üretimine de geçmiş oluyoruz. Makinelerimiz bugün itibarıyla çalışmaya başladı. Artık bir yatağın tüm üretim süreçlerini çocuklarımıza öğretecek ve üretecek kapasitedeyiz. Şüphesiz biz burada bir üretimden ziyade kendi içimize dönük aslında bir eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Buradan yetişen çocuklarımızın yatak üretimiyle ilgili tüm becerilere sahip olarak mezun olmalarını sağlamak ve mezun olduktan sonra da güçlü bir istihdam alanı yaratmak gibi bir düşüncemiz var. Buradan mezun olan çocuklarımız yatak üretimiyle alakalı tüm beceriler ile donanarak iş gücü piyasasında yerlerini alacaklar bundan dolayı çok mutluyuz. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.





