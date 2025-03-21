Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kaza yapan araçlar üniversiteli Onur Aktaş'ı hayattan kopardı

Kaza yapan araçlar üniversiteli Onur Aktaş'ı hayattan kopardı

20:1821/03/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kavşakta çarpışıp savrulan araçlar, üniversiteli Onur'u hayattan kopardı
Kavşakta çarpışıp savrulan araçlar, üniversiteli Onur'u hayattan kopardı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan araçların arasında kalan üniversite öğrencisi Onur Aktaş, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki kavşakta meydana geldi. O.Y. idaresindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç ile A.A. idaresindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bu sırada yaya olarak yoldan geçen Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Onur Aktaş'a çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Onur Aktaş, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan her 2 aracın sürücüleri de Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Onur Aktaş
#Sivas
#Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
#Kaza
#Ölüm
#Vefat
#Üniversiteli genç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yüzde 5,83'lik kazanç sağladı: İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım fonları