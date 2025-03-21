Kahramanmaraş'ta 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'nin sanığı: Bütün suç yapımcının

“İkinci bilirkişi raporunda iddia edildiği gibi inşaatımız da kaçak ve yanlış yapılmış hiçbir imalat yoktur. İmar durumu ilk olarak 8 kat ve emsali de 2 olmasına rağmen 28 Nisan 1985 tarihli raporla belediye meclisince değişikliğe uğratılarak emsali yine 2 olarak kalması kaydıyla inşaat yapılabileceği ifade edilmiştir. Asrın felaketi olan depreme hiç suç yüklenmiyor. Cumhurbaşkanımız da ifade ederken bu depremi ‘Asrın depremi' diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ifade ederken 2000 yılı öncesi yapılmış binalar yapıldıkları tarihin deprem yönetmeliğine uygun yapılmış olsalar bile 7.5 şiddetinde bir depreme dayanmaları mümkün değildir diyor. Bizim yaptığımız bina da 2000 öncesi. Buna rağmen depreme hiç suç yüklenmiyor, bütün suç yapımcının.”







