Kaza yaptıkları araçlarını çay içip izlediler

Kaza, gece saat 03.20 sıralarında Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.
ÇAY İÇEREK İZLEDİLER
Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında önceki gece can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aslan Burnu açıklarında önceki gün öğle saatlerinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek sürüklenmeye bırakılan ve adeta ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisindeki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yunann Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen geçtiğimiz pazar günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yunann Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen geçtiğimiz pazar günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yunann Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen geçtiğimiz pazar günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yunann Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen geçtiğimiz pazar günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yunann Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen geçtiğimiz pazar günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yunann Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen geçtiğimiz pazar günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yunann Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen geçtiğimiz pazar günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yunann Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen geçtiğimiz pazar günü Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Ölüme terk edilen 125 göçmeni Türk sahil ekipleri kurtardı
İzmir'in Foça ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek sürüklenmeye bırakılan ve adeta ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisindeki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.