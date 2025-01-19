Keçiörenliler heyelan riskiyle tedirgin: Belediye ekipmanımız yok dedi

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde derenin ıslah edilmemesinden kaynaklı yaşanan heyelan riski, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahallede daha önce heyelan riski nedeniyle 9 bina tahliye edilerek yıkıldı. Fakat toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle risk bitmedi. CHP'li Keçiören Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, derenin ıslahında kullanılacak büyük kütleli taşları taşıyacak ekipman eksikliği nedeniyle şikayetlere çözüm üretmiyor. Mahalle sakini Esra Karabacak, yapılan zemin etüt çalışmaları neticesinde bölgenin kistleştiğini ve alanda büyük bir kaya kütlesi tespit edildiğini söyledi.

Karabacak derenin ıslahı için Keçiören Belediyesi’nin bütçesinin yetmediği gerekçesiyle konuyu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiğini ifade etti. Karabacak, geçtiğimiz yıl yıkılan 9 bina haricinde 12 binanın risk altında olduğunu fakat binada yaşayanlara herhangi bir tebligat gelmediğini ifade etti. Raporda, alanın heyelan bölgesi olarak belirtildiğini söyleyen Karabacak, “Bir arpa boyu yol gidilmedi. Keçiören Belediyesi de ABB de araç filolarında yeterli ekipmanları olmadığını, derenin ıslahı için buraya taş ocağından taşınacak olan büyük kütleli kayaları taşıyacak araçlarının olmadığını ileri sürüyorlar” şeklinde konuştu. Mahalle sakini Mehmet Turan ise “Zemin günden güne kaymakta burada yaşayan insanların artık can tehlikesi bulunuyor” dedi.