İmamoğlu'nun gölgesinde kalmaktan korktu: Yavaş son anda vazgeçti

İmamoğlu kanadının cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Yavaş karşısında ilk anda üstünlük kurmak istediğini bildiren kaynaklar şöyle devam etti: “Bu üstünlüğü en başında talep eden İmamoğlu’ydu. Yavaş’ı sembolik temsili olan Tarihi Belediyeler Birliği Başkanlığı gibi bir makama iterek, kendi adının önüne daha güçlü bir unvan aldı. Üstelik bu unvanın hukuki bir statüsü de var. Şimdi bu ikili nereye giderse gitsin as-üst ilişkisi kazanıyor. Bu durum da Yavaş’ı rahatsız ediyor. Aslında Yavaş da TBB Başkanı olmak istiyordu. Fakat İmamoğlu, CHP içindeki nüfuzu ve DEM Parti ile olan ilişkisini kullanarak kendini tek aday haline getirdi.”