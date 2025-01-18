İmamoğlu'nun gölgesinde kalmaktan korktu: Yavaş son anda vazgeçti

CHP’li belediyelerin sigorta prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la yaptığı toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş katılmadı. Yavaş’ın, İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı unvanı ile yaptığı resmi nitelikteki görüşmelerde ‘ikinci adam’ durumuna düşme endişesi taşıdığı için toplantıya katılmaktan vaz geçtiği iddia edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adını konuk listesine yazdırmasına rağmen toplantıda yer almaması, ana muhalefetteki cumhurbaşkanı adaylığı yarışına bağlandı. Yavaş’ın, İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı unvanı ile yaptığı resmi nitelikteki görüşmelerde ‘ikinci adam’ durumuna düşme endişesi taşıdığı için toplantıya katılmaktan vaz geçtiği iddia edildi.
TBB HESAPLI BİR ADIMDI
İmamoğlu kanadının cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Yavaş karşısında ilk anda üstünlük kurmak istediğini bildiren kaynaklar şöyle devam etti: “Bu üstünlüğü en başında talep eden İmamoğlu’ydu. Yavaş’ı sembolik temsili olan Tarihi Belediyeler Birliği Başkanlığı gibi bir makama iterek, kendi adının önüne daha güçlü bir unvan aldı. Üstelik bu unvanın hukuki bir statüsü de var. Şimdi bu ikili nereye giderse gitsin as-üst ilişkisi kazanıyor. Bu durum da Yavaş’ı rahatsız ediyor. Aslında Yavaş da TBB Başkanı olmak istiyordu. Fakat İmamoğlu, CHP içindeki nüfuzu ve DEM Parti ile olan ilişkisini kullanarak kendini tek aday haline getirdi.”