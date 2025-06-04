Kene kâbusuna tavuklu çözüm

Sivas'ta kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle son günlerde yaşanan ölümler halkı tedirgin ederken, keneyle mücadele arayışları da devam ediyor. Keneyle mücadelede en etkin rolü ise kanatlı hayvanlar üstleniyor. Özellikle doğaya keklik ve bıldırcın gibi kuş türleri salınarak keneyle mücadele ediliyor. Vatandaşlar ise bahçelerinde tavuk besleyerek keneye karşı tedbir almaya çalışıyor.





900 TÜRDEN 30’U TEHLİKELİ

Kenelerin yüzyıllardır doğada varlığını sürdüren canlılar olduğuna dikkat çeken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, "Bugün dünyada 900'ün üzerinde kene türü bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 30 farklı türü insan sağlığı açısından tehlikeli olan KKKA hastalığına neden olan türlerdir. Son yıllarda kene vakalarının artışında en büyük etkenlerden biri küresel ısınmadır. Yapılan araştırmalar birçok kanatlı türünün kene gibi hayvanları tükettiğini göstermektedir. Tavukların da keneleri yediğine dair çalışmalar var” açıklamasında bulundu.





BİR TAVUK GÜNDE BİN KENE TÜKETİR

Bir tavuğun bir saat içinde yaklaşık 60 tane kene yiyebildiğini dile getiren Prof. Dr. Oğrak, "Günün uzunluğu, tavuğun yayılma süresi ve kene popülasyonunun yoğunluğuna bağlı olarak bir tavuğun günde ortalama bin tane kene yiyebileceği görülmektedir. Ancak tavukların ve diğer kanatlıların doğadaki kene popülasyonunu tamamen yok edeceğini söylemek doğru değildir. Küçük bahçeler için tavuklar önerilebilir. Keneler tavukları, tavşanları ve bazı fare türlerini de kendilerine taşıyıcı olarak kullanabilir ve onlardan kan emebilirler. Bu sebeple tavukların veteriner hekimler tarafından önerilen ilaçlarla ilaçlanarak bahçeye salınmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.





TAVUKLARI SALDIK KENELERDEN KURTULDUK

Keneden korunmak için bahçelerine tavuk aldıklarını ifade eden Hakan Yıldırım isimli vatandaş, "Keneyi en çok keklik, bıldırcın gibi hayvanlar yiyordu. Kaçak avlanmalarda avcılar da onları vurdu. Bu sene de çok fazla kene artışı oldu. Biz de bahçemize tavuk beslemeye karar verdik. Tavuklar, kene gibi zararlı böcekleri yediği için biz de kendimizi güvende hissediyoruz. Biz bu tavuklar sayesinde bahçemizde rahatça gezebiliyoruz, keyifli vakit geçirebiliyoruz. Tavuklar bir nevi kene savar. Tavuklar sayesinde bahçemizi ilaçlamaya da gerek duymuyoruz. Tavuklar, bahçesi olan her eve şart. Tavukları saldık, kenelerden kurtulduk" ifadelerini kullandı.



