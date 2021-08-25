Kentsel dönüşümle insanlar korunacak ​

Doğu Akdeniz’in önemli turizm ve ticaret merkezlerinden Mersin’in Akdeniz ilçesindeki bir mahallede 416 konut ile iş merkezi, cami ve tandır evlerinin yer aldığı kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı.

Sınırlarında Mersin Uluslararası Limanı’nın yanı sıra serbest bölge, organize sanayi bölgesi, sebze ve meyve hali ile kent çarşısını bulunduran Akdeniz’de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2020 yılında Çay Mahallesi’nde hayata geçirilen “Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi”nin ilk etabı büyük ölçüde tamamlandı.

YÖRE HALKINA UYGUN EVLER

142 dönüm alanda 416 dairelik 20 bloktan oluşan projede, binaların kaba inşaatının bitirilmesinin ardından dairelerde ince işçilik çalışmaları yapılmaya başlandı. Bünyesinde 36 iş yeri, 8 dükkan bulunan ticaret merkezi, okul, cami, otopark ve yeşil alanlar ile yöre halkı için tandır evleri barındıran projenin ilk etabı, çevre düzenlemesi ve dairelerdeki ince çalışmaların ardından tamamlanacak.

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Dönüşümün ikinci etabında da 262 daire inşa edilerek konut sayısının 678’e çıkarılacağına değinen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz’in ülkenin en kalabalık ilçelerinden biri olduğunu, hem çarpık kentleşmeyi önlemek hem de vatandaşların modern yapılara kavuşmasını sağlamak için başlatılan 416 dairelik projenin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLKESİ

Projede “yerinde dönüşüm” ilkesiyle vatandaşların içinin rahat etmesini amaçladıklarını vurgulayan Gültak, şöyle konuştu:

“Burada farklı bir yöntem uyguladık. Çay Mahallesi’ndeki evlerin çoğu ruhsatlı değil. Yıllar önce yapılmış, çarpık kentleşmenin olduğu bir mahalle. Burada 1400’ün üzerinde konut var. Biz bu konutlarla anlaşmaya gitmektense TOKİ’nin rezerv alanı olan 142 dönüme konutları yapmaya başladık ve bitme aşamasında. Vatandaşlarımızla görüştük ve bu konutları sadece mahalle sakinlerinin alabileceği garantisini verdik. Onların kültürlerine ve örflerine uygun bir proje oluşturuldu. Tandır ekmeği pişirilecek alanlar bile mevcut.”

EVLER TAKAS EDİLEBİLECEK

Gültak, vatandaşların eski evlerini biten dairelerle takas edebileceğini belirterek, “İnsanlarımızın çoğuyla görüşüldü, yavaş yavaş anlaşmaya başladık. Önümüzdeki aydan itibaren görüşmeler hızlanacak. Çay Mahallesi’ndeki 1400 konut sahibi vatandaşımızla görüşerek bu konutları inşallah onlarla takas etme yoluna gideceğiz” ifadelerini kullandı.

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Konutların, ısı yalıtımına ve doğal gaza sahip olduğunu belirten Gültak, depreme ve doğal afetlere karşı da çalışmalar yapıldığını aktardı.

İKİ MAHALLEDE DAHA UYGULANACAK

Projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşları yeni evlerine kavuşturmayı hedeflediklerini aktaran Gültak, “Projeyle bir yandan çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırıyorsunuz bir yandan da birçok afete karşı bu evleri, şehrinizi ve en önemlisi de şehirde yaşayan insanları korumuş oluyorsunuz. Tüm Türkiye’de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uygulamalarıyla ciddi anlamda bir dönüşüm söz konusu” değerlendirmesinde bulundu.