KGM'den Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere uyarı

Seyahat etmek isteyen vatandaşlar karayollarındaki yol durumuna ilişkin son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı. Peki bugün hangi yollar açık ya da kapalı, trafik nerede var? İşte 7 Eylül Çarşamba Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu güncel bilgileri.