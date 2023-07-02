KGM yol durumu
Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.
Zincirleme kaza Anadolu Otoyolu'nda trafiği aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu. Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu
Tatilciler Söke'de yoğunluk oluşturdu
Muğla yönünden gelen tatilciler nedeniyle Novada kavşağında uzun araç kuyruğu meydana geldi. Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalıştı.
Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılarak dönüşe geçen tatilciler, Sakar Geçidi'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda da araç sayısının çoğalmasıyla ulaşım yavaşladı.
Marmaris'te bazı tatilcilerin araçlarıyla dönüşe geçmeye başlamasıyla ilçe çıkışında trafik yoğunluğu yaşandı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik polisi ekipleri çalışma yaptı.
Ekipler, kavşaklarda çıkış istikametine daha uzun süre geçiş hakkı tanıyarak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Trafik hareketliliğinin gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Bodrum'da da dönüş istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.
Ankara'ya gelişler yoğun
Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde yer yer yoğunluk oluşturuyor. Kurban Bayramı'nın son gününde kara yolunun Ankara istikametinde akıcı yoğunluk gözlenirken, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışıyor.
Edremit Körfezi'nde dönüş yoğunluğu yaşandı
Sabah erken saatlerden itibaren Edremit'i, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir'e bağlayan kara yollarında yoğunluk yaşandı. Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgedeki kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için yoğun mesai harcadı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk mevcut
Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor. Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.
Yalova'daki Altınova Hersek ile Bursa'daki batı gişelerinde yoğunlaşan araçlardaki sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilini, yaşadıkları yerlerin dışında geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa neden oluyor. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.