|
Özgün

Dönüşler başladı: Kuyruklar uzadıkça uzadı karayollarında son durum nedir?

9 günlük bayram tatili için ya memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaş için dönüşler de başladı. Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Peki karayolları trafik durumu son durum ne? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu ve kapalı yollar bülteni.

08:57 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
KGM yol durumu

KGM yol durumu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor. D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Zincirleme kaza Anadolu Otoyolu'nda trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu. Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu

Tatilciler Söke'de yoğunluk oluşturdu

Muğla yönünden gelen tatilciler nedeniyle Novada kavşağında uzun araç kuyruğu meydana geldi. Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalıştı.

Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılarak dönüşe geçen tatilciler, Sakar Geçidi'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda da araç sayısının çoğalmasıyla ulaşım yavaşladı.

Marmaris'te bazı tatilcilerin araçlarıyla dönüşe geçmeye başlamasıyla ilçe çıkışında trafik yoğunluğu yaşandı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik polisi ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, kavşaklarda çıkış istikametine daha uzun süre geçiş hakkı tanıyarak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Trafik hareketliliğinin gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Bodrum'da da dönüş istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Ankara'ya gelişler yoğun

Kurban Bayramı tatili dönüşü için yola çıkan sürücüler, Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde yer yer yoğunluk oluşturuyor. Kurban Bayramı'nın son gününde kara yolunun Ankara istikametinde akıcı yoğunluk gözlenirken, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor. Trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Edremit Körfezi'nde dönüş yoğunluğu yaşandı

Sabah erken saatlerden itibaren Edremit'i, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir'e bağlayan kara yollarında yoğunluk yaşandı. Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgedeki kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için yoğun mesai harcadı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk mevcut

Kurban Bayramı tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde, Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik yaşanıyor. Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle Bursa'ya girişteki batı gişeleri, Orhangazi, Gemlik ve Bursa geçişlerinde kısmi yoğunluklar yaşanıyor.

Yalova'daki Altınova Hersek ile Bursa'daki batı gişelerinde yoğunlaşan araçlardaki sürücü ve yolcular, İstanbul yönüne seyahatlerini sürdürüyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini, yaşadıkları yerlerin dışında geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa neden oluyor. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi. Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

#karayolları genel müdürlüğü
#kgm yol durumu
#bayram tatili
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü KPSS puanı ile 202 personel alımı yapıyor! İşte aranan şartlar