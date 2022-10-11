KGM kara yollarında durum: Bugün hangi yollar kapalı veya açık? Seyahat etmek isteyen vatandaşlar karayollarındaki son dakika gelişmeleri takip etmek istiyor. Yola çıkacak olan vatandaşlar nerelerin kapalı olduğunu araştırmaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. İşte bugün hangi yollar kapalı veya açık sorusuna yönelik haberin detayları.

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