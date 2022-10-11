TOKİ arsa başvuru bedeli 500, iş yeri için 2 bin lira olarak belirlendi

TOKİ arsa başvuru ücretleri ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" başvuruları da bugün alınmaya başladı. Arsalar hangi illerde ve kaç adet olacak? Detaylar haberimizde

Satışa çıkacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, arsa imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

TOKİ arsa başvurusu ne zamana kadar yapılacak?

Proje kapsamında satışa sunulacak 1 Milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Başvurular, 10 Ekim– 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ arsa başvurusu nereden nasıl yapılacak?

Arsalar için başvurular E-Devlet ve Ziraat Bankası Şubelerinden, iş yerleri için ise E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılabilecek.

TOKİ arsa başvuru ekranı için tıklayın.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsa projesi kapsamında arsa ve iş yerlerine başvurular başlıyor.

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TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar?

İlk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları üzerine arsa sayısı 1 milyona çıkarıldı. Satışa çıkacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, arsa imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

TOKİ arsa başvuru şartları neler?

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. "18 yaşını doldurmuş olmak. "O belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. "Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. "Aylık gelir durumu 16.000 TL'nin altında olması. "Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmamak, "İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak."

TOKİ arsa hangi illerde satışa sunulacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TOKİ arsa satışlarında illerin arsa listelerini açıkladı. Buna göre, Kayseri’de 25 bin TOKİ arsası satışa sunulacak. Konya'da 55 bin, Gaziantep'te 45 bin, Şanlıurfa'da 40 bin, Adana'da 35 bin, Diyarbakır'da 30 bin, Eskişehir'de 28 bin, Van'da 26 bin 700, Hatay'da 25 bin, İzmir'de 25 bin, Kayseri'de 25 bin, Antalya'da 23 bin, Balıkesir'de 20 bin, Manisa'da 18 bin konut yapılacak arsa geliştirildi.

TOKİ arsa satışı yapılacak iller listesi

TOKİ işyeri hangi illerde yapılacak?

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır. TOKİ işyeri 29 ilde yapılacak.

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TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, esnafa yönelik 29 ilde oluşturulacak iş yerlerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

TOKİ işyeri başvuru şartları neler?

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt belgesi, vergi levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu gib belgelerden biri istenecek.

İş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde iş yeri olmaması da gerekecek.

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TOKİ işyeri Ödeme Şartları

• Başvuru bedeli : 2.000 ₺

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).

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