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Kıbrıs Gazisi İsmail Tören: Kazma kürek bulamıyorduk

Kıbrıs Gazisi İsmail Tören: Kazma kürek bulamıyorduk

17:472/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsmail Tören
İsmail Tören

TEKNOFEST'e katılan Kıbrıs Gazisi İsmail Tören Yeni Şafak'a konuştu.

TEKNOFEST'e katılan Kıbrıs Gazisi İsmail Tören Yeni Şafak'a konuştu. Tören, çok zor günler geçirdiklerini yaşadıklarını ifade ederek, "Biz kazma kürek bulamıyorduk onlara dozerler mevzi kazıyordu" dedi. Kıbrıs Barışı Harekâtı sırasında zor günler yaşadıklarını söyleyen Tören, TEKNOFEST'te gördüğü insansız savaş uçağımız Kızılelma'ya bakarak "Gurur duyuyoruz. Memleketimizin daha iyiye gitmesini istiyoruz. Kuvvetli olmanın sonu yok" dedi.


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Kıbrıs Gazisi İsmail Tören: Kazma kürek bulamıyorduk
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