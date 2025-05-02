Kıbrıs Gazisi İsmail Tören: Kazma kürek bulamıyorduk

TEKNOFEST'e katılan Kıbrıs Gazisi İsmail Tören Yeni Şafak'a konuştu. Tören, çok zor günler geçirdiklerini yaşadıklarını ifade ederek, "Biz kazma kürek bulamıyorduk onlara dozerler mevzi kazıyordu" dedi. Kıbrıs Barışı Harekâtı sırasında zor günler yaşadıklarını söyleyen Tören, TEKNOFEST'te gördüğü insansız savaş uçağımız Kızılelma'ya bakarak "Gurur duyuyoruz. Memleketimizin daha iyiye gitmesini istiyoruz. Kuvvetli olmanın sonu yok" dedi.