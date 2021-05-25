Kılıçdaroğlu: ‘Ben adayım’ demekle Cumhurbaşkanı adayı olunmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, partinin genel merkezinde dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda öne çıkan konulardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin son zamanlarda sıkça yapılan tartışmalar oldu.

"ORTAK KARARA GÖRE BELİRLENİR"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, her partinin şu anda kendi yapacaklarını anlattığını belirterek, “Ben adayım demekle Cumhurbaşkanı adayı olunmaz. İttifak içinde ilkeler bazında değerlendirilir ve ortak karara göre aday belirlenir” dedi.

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