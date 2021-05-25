Gündem Kılıçdaroğlu Ben adayım demekle Cumhurbaşkanı adayı olunmaz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: ‘Ben adayım’ demekle Cumhurbaşkanı adayı olunmaz

CHP MYK’sında Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı da gündemdeydi. Kılıçdaroğlu, toplantıda konuya ilişkin “Ben adayım demekle Cumhurbaşkanı adayı olunmaz. İttifak içinde ilkeler bazında değerlendirilir ve ortak karara göre aday belirlenir” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlu: ‘Ben adayım’ demekle Cumhurbaşkanı adayı olunmaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (ortada)

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, partinin genel merkezinde dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda öne çıkan konulardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin son zamanlarda sıkça yapılan tartışmalar oldu.

"ORTAK KARARA GÖRE BELİRLENİR"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, her partinin şu anda kendi yapacaklarını anlattığını belirterek, “Ben adayım demekle Cumhurbaşkanı adayı olunmaz. İttifak içinde ilkeler bazında değerlendirilir ve ortak karara göre aday belirlenir” dedi.

CHP'li Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır
GÜNDEM
CHP'li Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni sinyal: Kaçmam
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni sinyal: Kaçmam
Abone Ol Google News
Futbolcu olmak için gelmiştim

'Futbolcu olmak için gelmiştim'

​Çay hasadı bu yıl da Afrikalı işçilere emanet.
Evlerde yapaysera kurmuşlar

Evlerde yapay
sera kurmuşlar

​59 ilde 574 kişiye kenevir operasyonu.
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

Başvurular<br>bugün başladı

Başvurular
bugün başladı

​Milyonlarca esnafa 5 bin TL'ye kadar hibe verilecek.

​Türkiye, ne zaman menfaatleri doğrultusunda politika izlese, uluslararası güçler tarafından kaosa sürükleniyor.

​Ekipler, zorlu yolları aşarak vatandaşın ayağına gidiyor.
İsrail'den bir skandal daha

İsrail'den bir skandal daha

Kudüs'te 10 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldılar.
'Zirvedeyim anne'

'Zirvedeyim anne'

​Son mesajından sonra sırra kadem bastı.
Dev uyuşturucu operasyonu

Dev uyuşturucu operasyonu

Ekipler şafak vakti çok sayıda ilde harekete geçti.
Duhok’ta nokta atışı

Duhok’ta nokta atışı

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ta ortak operasyon.
Darbe CHP'nin <br>geninde var

Darbe CHP'nin
geninde var

​Yaşananlar 27 Mayıs'ı hatırlatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.