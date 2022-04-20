Kılıçdaroğlu FETÖ’nün sesi oldu

CHP, FETÖ’den ihraç KHK’lılarla diyaloğunu pekiştirirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yine örgütün düzmece tapelerine sığındı.

Meclis CHP Grubu’nda dün konuşan Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi. Man Adası belgeleri ile ilgili iddialarını sürdüren Kılıçdaroğlu, “Bunun üzerine tekrar dava açacak sanacak ki korkacağım” dedi.

SAHTE KAYITLARI OKUDU

2014’te FETÖ’nün dinlemelerle servis ettiği ses kayıtlarını Meclis’te dinleten Kılıçdaroğlu, dün yeniden tapeleri hatırladı. Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasıyla ortaya çıkardığı sahte ses kayıtlarını okudu. FETÖ argümanlarına sığınan Kılıçdaroğlu, söz konusu ses kayıtlarını mahkemeye sunacağını belirtti.

35 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yargıtay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası’ iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı. Bu karar ile Kılıçdaroğlu’nun, içinde Man Adası’nın da olduğu konuşmaları nedeniyle ödeyeceği tutar 195 bin lira oldu.

GÜNDEM KHK’lılar CHP desteğiyle örgütleniyor