Gündem Kılıçdaroğlundan ABye terörle mücadele yasasını değiştirme vaadi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan AB'ye terörle mücadele yasasını değiştirme vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" isimli toplantıda, terörle mücadele yasasında değişiklik vaatinde bulundu. Avrupa Birliği yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli" dedi.

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Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlundan ABye terörle mücadele yasasını değiştirme vaadi
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen 'Maltepe Forum Yeni Dönemde AB ve Türkiye' toplantısında, AB'ye tam üyelik konusunda CHP'nin yol haritasını açıkladı.

CHP'NİN YOL HARİTASI

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada açıkladığı yol haritasında yer alan maddelerden biri Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik.

"YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMELİ"

CHP lideri, bu politikada değişiklik vaat ediyor. Dördüncü sırada saydığı madde "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli" şeklinde.

AB'YE YARANMAYA ÇALIŞTI

Kılıçdaroğlu, "Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

DİĞER MADDELERDE NE VAR?

Diğer maddeler ise şöyle: "Vize serbestisi süreci hız kanamalı", "Türkiye yeşil mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemeli", "23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konulu fasıllara konulan blokajlar kaldırılmalı", "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli", "Kamuda şeffaflık öncelenmeli, bunun için gereken altyapı oluşturulmalı", "Kişisel verilen korunması, kişisel verilerle ilgili kurulan kurulun bağımsız olması sağlanmalı".

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