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ANKARA

CHP'den PKK destekçisine NATO garantisi: İçimizdeki Finlandiyalı

Teröre kucak açan Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda 16 gün susan CHP, ilk açıklamasını Finlandiya medyasına yaptı ve bu ülkenin NATO üyeliğine destek sözü verdi. İktidar hayali kuran CHP’nin dış politika temsilcisi Ünal Çeviköz, “Finlandiya NATO’ya girecek” diyerek açık çek verdi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHPden PKK destekçisine NATO garantisi: İçimizdeki Finlandiyalı
Ünal Çeviköz

Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine kucak açan Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda 16 gündür açıklama yapmayan CHP, bu ülkelerin üyelik için Türkiye’den vize almak için heyetlerini Ankara’ya göndermesi ve görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi ardından suskunluğunu bozdu. Terörden en çok zarar gören ülke olarak Türkiye’nin bu konudaki taleplerini göz ardı eden CHP, her iki ülkenin de üyeliğine vize vereceğini söyledi.

Röportajdaki harita ayrıntısı da gözlerden kaçmadı. Haber sitesi, söyleşinin arasına sözde Kürdistan haritası yerleştirdi.
Röportajdaki harita ayrıntısı da gözlerden kaçmadı. Haber sitesi, söyleşinin arasına sözde Kürdistan haritası yerleştirdi.

HARİTA İLE YAYIMLADILAR

  • CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Finlandiya medyasına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG’ye desteği nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkmasını ‘taktiksel bir hata’ olarak nitelendirerek, “CHP, Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır” diye konuştu. Aynı haberde HDP’li Hişyar Özsoy da “Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur” ifadelerini kullandı. CHP ve HDP’li vekillerin röportaj verdiği Helsingin Sanomat isimli haber sitesi röportajı, sözde Kürdistan haritası ile yayınlandı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

  • İsveç ve Finlandiya heyetinin önceki günkü ziyaretinde Türkiye’nin kararlı tavrı bir kez daha gözler önüne serildi. Güvenlik kaygıları somut adımlarla karşılanmadığı takdirde Türkiye, üyeliklere onay vermeyeceğini taraflara iletti. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı rolle NATO’nun önemli bir müttefiki olduğunu bir kez daha ortaya koyan Türkiye’nin attığı bu adımın ardından da muhalefetten sesler yükselmeye başladı.CHP ve gizli ortağı HDP, iki ülkenin NATO üyeliklerine tavizsiz destek vereceklerini dile getirdi.

ATATÜRK DE FİNLANDİYA’YI SEVERDİ

CHP’li Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Finlandiya’nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu ileri sürdü. Çeviköz, “NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı” diye konuştu. “Atatürk de Finlandiya’yı severdi” diyen Çeviköz, CHP’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu belirtti. İktidarın İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini unutmaması gerektiğini ifade eden Çeviköz, “Finlandiya NATO’ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacak” dedi.

HDP’de hayal kırıklığı

  • HDP’li Hişyar Özsoy da Finlandiya’nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, tarafsız bir ülke olduğunu savundu. Özsoy, “Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya’nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor. Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur” ifadelerini kullandı.

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