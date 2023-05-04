Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya Rusya sözü

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu , BBC muhabiri Orla Guerin'e konuştu. Kılıçdaroğlu, gençlerin demokrasi istediğini vurgularken Erdoğan'ın seçimleri kaybettiği takdirde 'sessizce geri adım atacağını' belirterek, kimsenin endişelenmemesi gerektiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, İzmir mitingi öncesi İngiliz basınından BBC'ye yaptığı açıklamada, Batı ile ilişkilere ağırlık vereceğini söyledi.

Batı ile ilişkiler önceliği

Yedili koalisyonun adayı, söz konusu demecinde, dış politikada "Türkiye'nin rotasını yeniden belirleyeceğini" anlattı.

Konuşmasının devamında ayrıca, "Rusya ile değil, Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini" belirtti.

Mutfak havluları ile PR çalışması

BBC’de Kılıçdaroğlu için şu ifadeler kullanıldı: Birçok yönden Erdoğan karşıtı. Mütevazı mutfak masasında, arka planda düzgünce asılı mutfak havluları ile kampanya videoları çekti.

Haberde ayrıca Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu için kullandığı “Koyun bile güdemez” ifadelerine de yer verildi.



