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Kılıçdaroğlu'ndan 'geri dönüş' sinyali mi? Arkasındaki duvarda yazan yazı dikkat çekti

CHP'de yeni yönetimin neden olduğu kriz kurultay tartışmalarını yeniden alevlendirirken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretine ait fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki duvarda yazan cümle ise dikkat çekti.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:25 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da esnaf ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da esnaf ziyareti

CHP'de seçim süreci tartışmalar ve parti içi hesaplaşmaların gölgesinde devam ederken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sosyal medyada paylaşıldı.


Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında esnafla bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Bu ziyarete, Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimlerden biri de Bülent Kuşoğlu oldu



Gürsel Tekin CHP'den neden istifa ettiğini anlattı: Kimseye ulaşamadım genel başkana mesaj attım
Gürsel Tekin CHP'den neden istifa ettiğini anlattı: Kimseye ulaşamadım genel başkana mesaj attım

CHP'de arap saçına dönen yerel seçimlerde aday belirleme süreci partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin'in istifa etmesiyle yeni bir krize evrildi. Gürsel Tekin, zehir zemberek sözlerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası parti yönetimine olan tepkileri artıran Tekin, katıldığı canlı yayında istifasının arka planını anlattı. Özgür Özel ve parti yönetimine sert sözlerle yüklenen Tekin, istifa nedenini "Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım?" sözleriyle açıkladı.



Seçim atmosferinin yoğun olduğu bu dönemde Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti, parti içi dinamikler ve aday belirleme süreciyle ilgili spekülasyonları da beraberinde getirdi.



"Öyle bir yürürüm ki şok olursunuz"


Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti sırasında dikkat çeken detaylar arasında, arkasındaki yazılardaki mesajlar yer alıyor.


Bir çerçevede
"Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz"
ifadesi, diğer bir çerçevede ise
"Her şey çok güzel olacak"
cümlesi yazılı olarak görüldü. Bu yazılar, sosyal medyada ve kamuoyunda Kılıçdaroğlu'dan 'geri dönüş' sinyali olarak yorumlandı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ankara
1 saat önce
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