Kılıçdaroğlu'ndan 'geri dönüş' sinyali mi? Arkasındaki duvarda yazan yazı dikkat çekti

CHP'de seçim süreci tartışmalar ve parti içi hesaplaşmaların gölgesinde devam ederken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sosyal medyada paylaşıldı.
Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında esnafla bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Bu ziyarete, Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimlerden biri de Bülent Kuşoğlu oldu
Seçim atmosferinin yoğun olduğu bu dönemde Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti, parti içi dinamikler ve aday belirleme süreciyle ilgili spekülasyonları da beraberinde getirdi.
"Öyle bir yürürüm ki şok olursunuz"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyareti sırasında dikkat çeken detaylar arasında, arkasındaki yazılardaki mesajlar yer alıyor.