Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir kongresindeki kavgaları araştırın' talimatı

Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi.
CHP İzmir İl Başkanlığı'nşn 38’inci Olağan Kongresi dün başladı. Mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Aytekin Tunus ve Mehmet Şakir Başak il başkanlığı için aday oldu. Kongre sürerken Tunus, Başak’ın lehine adaylıktan çekildi. Aslanoğlu’nun yönetimden yana Başak’ın ise değişim taraftarı olduğu öğrenildi.
- Kongreye, seçime blok ve çarşaf listeye gitmek isteyen gruplar arasında çıkan arbede damga vurdu.
Özgür Özel, konuşurken Kılıçdaroğlu sloganları atıldı. Yumrukların konuştuğu toplantıya ara verildi.
'Araştırın' talimatı
HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi.