Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir kongresindeki kavgaları araştırın' talimatı

Dün CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün CHP İzmir İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşma sırasında bir grup tarafından atılan sloganlar ise Özel'i kızdırdı. Özel, konuşmasını bölen "Gençlik burada Bay Kemal'in yanında", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarına, "Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni bu talimatı veren de susturamaz." sözleriyle cevap verdi.