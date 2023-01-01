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Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir kongresindeki kavgaları araştırın' talimatı

CHP'nin İzmir il kongresinde blok liste isteyenlerle çarşaf liste isteyenler birbirine girdi. Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkan olayların araştırılması talimatını verdi.

Elif Karahan Şimşek
11:45 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nşn 38’inci Olağan Kongresi dün başladı. Mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Aytekin Tunus ve Mehmet Şakir Başak il başkanlığı için aday oldu. Kongre sürerken Tunus, Başak’ın lehine adaylıktan çekildi. Aslanoğlu’nun yönetimden yana Başak’ın ise değişim taraftarı olduğu öğrenildi.

  • Kongreye, seçime blok ve çarşaf listeye gitmek isteyen gruplar arasında çıkan arbede damga vurdu.

Özgür Özel, konuşurken Kılıçdaroğlu sloganları atıldı. Yumrukların konuştuğu toplantıya ara verildi.


'Araştırın' talimatı

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada,
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir."
ifadesi kullanıldı.



#CHP
#İzmir
#Kongre
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