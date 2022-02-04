Gündem Kılıçdaroğlunun eşcinsele seçim vaadi Sadece afiş değilmiş
ANKARA İSTANBUL

Kılıçdaroğlu'nun eşcinsele seçim vaadi: Sadece afiş değilmiş

Üç büyük şehre afişler astırarak eşcinsellere ‘yasal düzenleme’ sözü veren Kılıçdaroğlu’nun, aynı vaadi 11 Aralık’ta çektiği videoda sözlü olarak da dillendirdiği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun eşcinsele seçim vaadi: Sadece afiş değilmiş ​
Kılıçdaroğlu'nun vaadi tepki çekti.

İstanbul, İzmir ve Ankara’nın değişik noktalarına ‘cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak’ yazılı afişler astırarak eşcinseller için yasal düzenleme sözü verin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun aynı vaadi 11 Aralık 2021’de de dillendirdiği ortaya çıktı.

ZİNCİRLERİ KIRACAKMIŞ

CHP’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile iktidara gelmeleri durumunda özgürlükler başlığı altında yapacakları ilk düzenlemeleri sıralayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6. maddesinde sözü ‘cinsel yönelim’ ifadeleriyle perdeleyerek LGBT’ye getirdi.

HERKESE MAVİ BONCUK

Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz. Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağız. Geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız.”

Kılıçdaroğlu sadece eşcinsellere değil, hendek-çukur terörüne destek veren sözde Barış Akademisyenleri ile AİHM kararlarının uygulanmadığını ifade eden FETÖ’cülere de mavi boncuk dağıttı. Kılıçdaroğlu, “Barış akademisyenleri ve Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız iş başı yapacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek.” dedi.

Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?

CHP’de LGBT rezaleti!
GÜNDEM
CHP’de LGBT rezaleti!
Araba alacaklarıilgilendiren gelişme

Araba alacakları
ilgilendiren gelişme

​Taşıt kredileriyle ilgili yeni düzenleme geliyor.
Onlarca yaralı

Onlarca yaralı

​Turistleri taşıyan midibüs devrildi.
Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştı: 3 bin 600 ek gösterge hayata geçti

​Türkiye'nin 3 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​İki ülke arasında anlaşmalar imzalanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.