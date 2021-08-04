Gündem Kilometrelerce yol aldı Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı
KIRIKKALE

Kilometrelerce yol aldı: Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de, otobüste yapılan ’HES kodu’ denetiminde ’riskli’ grupta olduğu tespit edilen şoför karantinaya alındı. Otobüs firmasına ve şoföre 4 bin 50’şer lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Kilometrelerce yol aldı: Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı
Emin A., evde izolasyonda olması gerekirken direksiyon başında yakalandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki ’kilit kavşak’ Kırıkkale’de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölge Trafik Kontrol Noktasında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İstanbul’dan Ağrı istikametine yolcu taşıyan şoför Emin A., (40) ’HES kodu’ kontrolünde ’riskli’ grubunda yer aldığı tespit edildi.

İHA

PCR testi pozitif olan yolcudan dolayı ’temaslı’ duruma düşen Emin A., evde izolasyonda olması gerekirken direksiyon başında yakalandı. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

İHA
  • Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle şoför Emin A.’ya ve otobüs firmasına 4 bin 50’şer lira idari para cezası uyguladı. Buradaki işlemlerin ardından Emin A., karantinaya alındı.

Bakan Koca yoğun bakımdaki koronavirüs hastasını paylaştı: Keşke aşı olsaydım
OYNAT 00:36
Bakan Koca yoğun bakımdaki koronavirüs hastasını paylaştı: Keşke aşı olsaydım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım servisinde Kovid-19 tedavisi olurken, 'Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım.' diyen bir hastanın videosunu paylaştı. Koca, sosyal medya hesabından, 48 yaşındaki Nurettin Karabük'ün yoğun bakım servisindeki beşinci gününde çekilen görüntüsüne yer verdi. Karabük'ün virüsü yakınlarına da bulaştırdığını belirten Koca, hastanın 'Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım.' sözlerini paylaştı.

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi olan Yavaş: Hayatımızla oynadık kimse aşısını ihmal etmesin
OYNAT 00:38
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi olan Yavaş: Hayatımızla oynadık kimse aşısını ihmal etmesin
Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, tüm vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Yavaş,'Aşı olmadım. Aşı çok olmaya başlayınca, erteledik. Havaya girdik. Kimse ihmal etmesin aşısını. Hayatıyla oynar. Çok önemli. O kadar basit bir şey ki, hayatımızla oynadık. Acil! Acil! Acil! Durmasınlar. Yemesin içmesinler, aşı olsunlar. Biz sadece basite aldık. 'Şimdi olacağız, birazdan olacağız, 10 dakika sonra olacağız.' Hemen aşı olsunlar.' dedi.

Bakan Koca uyardı: Aktif vakaların yüzde 87'si aşılanması tamamlanmamış kişiler
OYNAT 01:31
Bakan Koca uyardı: Aktif vakaların yüzde 87'si aşılanması tamamlanmamış kişiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgınla mücadelede aşılamanın önemine vurgu yaparak, 'Şu an aktif vakalarımızın yüzde 87'si aşılanması tamamlanmamış kişiler.' dedi. Bakan ayrıca, aşılanması tamamlanan vatandaşların yalnızca yüzde 5'inin hastalığa yakalandığını ifade etti.

'Yaz cezamı' diyerek maske takmamakta ısrar eden kadın tepki topladı
OYNAT 00:55
'Yaz cezamı' diyerek maske takmamakta ısrar eden kadın tepki topladı
Koronavirüs pozitif vaka sayısında en yüksek 5 ilden biri olan Kırıkkale'de yapılan denetimlerde, maske takmak istemeyen bir kadın, “yaz cezamı” diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise kadına bin 50 lira ceza uyguladı.

Atatürk Bulvarı üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın ise ekiplerin uyarısına aldırış etmedi. Israrla maskesini takmak istemeyen kadın, 'yaz cezamı' diyerek para cezasını göze aldı. Ekipler ise bin 50 lira idari para cezası uyguladı.
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