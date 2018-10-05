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Kim bu silahlı adamlar?

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin bulunduğu apartmanın maskeli kişiler tarafından izlendiği ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre, Üsküdar’da bulunan eve gelen eli silahlı üç kişi 40 dakika keşif yapıyor. İki şahıs, binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Şahısların profesyonel hareketleri olayın hırsızlık olmadığını gösteriyor
Şahısların profesyonel hareketleri olayın hırsızlık olmadığını gösteriyor

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün evinin kar maskeli ve silahlı şahıslar tarafından gözetlendiği ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarından, etrafı kolaçan ettikten sonra araçtan inen eli silahlı 2 şahsın binaya girmeye hazırlanırken bir apartman sakininin çıkması üzerine kaçtıkları belirlendi. Şahısların profesyonel hareketleri olayın hırsızlık olmadığını gösteriyor.

40 DAKİKALIK KEŞİF

Alınan bilgiye göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu Volkswagen Polo marka araç saat 20.30 sıralarında Külünk’ün Üsküdar’da evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokakta birkaç tur atan şahıslar daha sonra araçtan inerek Külünk’ün evini gözetledi. Yeniden araca binen şahıslar, aracı evine önüne yanaştırdı. Şahısların, aracın yönünü kaçış istikametine göre ayarlaması da dikkat çekti.

1 SAAT 10 DAKİKA KALDILAR

Yaklaşık 40 dakika boyunca evin etrafında dolanan şahıslardan ikisi etrafı kolaçan ettikten sonra kar maskeleriyle araçtan indi. Bu sırada şahıslar, kolay kaçabilmek için aracın her iki kapısını da açık bıraktı. Güvenlik kamera kayıtlarına göre saat bu sırada 21.40’ı gösteriyordu. Birinin elinde silah olduğu anlaşılan şahıslar binaya doğru ilerledikleri sırada bir apartman sakininin kendilerine doğru geldiğini fark etti. Panikleyen şahıslar daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK OLAYI DEĞİL

Söz konusu olayın herkesin ayakta olduğu ve bütün dairelerin ışığının yandığı akşam saatlerinde yaşanması, şahısların kar maskeli ve profesyonel hareket etmesi bunun, basit bir hırsızl ık olayı olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

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  • Emniyet onları arıyor
  • 14 Eylül’de güvenlik kamera kayıtlarına giren olaya ilişkin Emniyet’in soruşturma ve incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Görüntülerden araçta bulunan üç kişinin kimlik tespiti üzerinde çalışıldığı, henüz şahıslara ulaşılamadığı bildirildi. Evi gözetlendiği ortaya çıkan AK Partili Metin Külünk’ün herhangi bir resmi korumasının olmadığı belirtildi.
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