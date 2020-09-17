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Gündem Kırıkkalede tarla ortasında seyyar kumarhane 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza
KIRIKKALE

Kırıkkale haber: Çadırda kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza

Kırıkkale'de tarla ortasında seyyar kumarhane: 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, araziye kurdukları çadırda kumar oynayan 37 kişiye, Kabahatlar Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 161 bin 875 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
Jandarma ekiplerince kumar oynayanlara baskın düzenlendi.
Jandarma ekiplerince kumar oynayanlara baskın düzenlendi.

Kılıçlar köyü ile Hisarköy arasındaki arazide kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Jandarma ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aydınlatması jeneratörle sağlanan çadırda 37 kişinin tombala makinesi ile kumar oynadığı tespit edildi.

'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını
KORONAVİRÜS
'Evde kal' dedikçe çıkıyorlar: Kahvehaneye kumar baskını

İHA

Adli işlem başlatılan şüphelilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer lira, Kabahatler Kanunu'ndan da 1225'er lira olmak üzere toplam 161 bin 875 lira para cezası verildi.

Sokağa çıkma yasağına konteynerda kumar oynarken yakalandılar
KORONAVİRÜS
Sokağa çıkma yasağına konteynerda kumar oynarken yakalandılar

Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı: Baskın sırasında bazıları depoya saklandı
FOTOĞRAF 5
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Esenyurt İnönü Mahallesi, Kemalpaşa caddesi üzerinde bir kahvehanede kalabalık bir grubun oyun oynadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
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Polis ekipleri içeri girdiklerinde kahvehaneni açık olduğunu ve içerdeki tüm masaların dolu olduğunu gördü. Baskın sırasında kahvehaneni deposuna saklanan bazı kişiler polis tarafından dışarı çıkartıldı.
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Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane de 26 kişi hakkında idari işlem yapıldığı her birine Kaymakamlık tarafından 750 lira ile 3 bin 180 lira arasında ceza kesileceği öğrenildi. Öte yandan işyerini çalıştıran Ersunal Ç.'ye ise TCK'nın 195.maddesi (Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırılık) suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.
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Baskın sırasında bazı kişiler ise polisi fark edince, pencereden kaçmak istedi. O anlar ise polisler tarafından görüntülendi.
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Koronavirüse rağmen 26 kişi kahvehanede yakalandı: Baskın sırasında bazıları depoya saklandı
İstanbul Esenyurt'ta kahvehaneye baskın yapan polis içeride 26 kişiyi yakaladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı.


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