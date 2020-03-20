Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı, satıcı ve dilenci’ giremiyor

Kırıkkale merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan toplamda kışın 200, toplamda ise 700 kişini yaşadığı Büyük Sarıkaya köyü sakinlerinin Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüse (Kovid-19) karşı aldıkları tedbir örnek oldu. Muhtarlık, tüm köyleri tek tek gezerek satış yapan hurdacı, seyyar satıcı gibi tanımadıkları şahıslara karşı önlem alarak köyün girişine ‘Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez’ yazılı pankart astı. Mahalleliler uzmanların ‘herkes kendi OHAL’ini ilan etsin’ uyarılarına da kulak vermiş olurken ‘virüs taraması’ bahanesiyle dolandırıcılık yapanların da önünü kesti.

FOTOĞRAF 6 ​Kırıkkale merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan toplamda kışın 200, toplamda ise 700 kişini yaşadığı Büyük Sarıkaya köyü sakinlerinin Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüse (Kovid-19) karşı aldıkları tedbir örnek oldu. Muhtarlık, tüm köyleri tek tek gezerek satış yapan hurdacı, seyyar satıcı gibi tanımadıkları şahıslara karşı önlem alarak köyün girişine ‘Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez’ yazılı pankart astı. Mahalleliler uzmanların ‘herkes kendi OHAL’ini ilan etsin’ uyarılarına da kulak vermiş olurken ‘virüs taraması’ bahanesiyle dolandırıcılık yapanların da önünü kesti. “Köylünün sağlığından biz sorumluyuz” Köylünün sağlığından sorumlu olduklarını anlatan Büyük Sarıkaya köyü muhtarı Cemal Karayel, şu şekilde açıklamada bulundu: “Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Korona virüsü tedbirleri kampanyasını Sağlık Bakanlığımız devam ettirip büyük önlemler aldı. İlimizde de Valimiz büyük önlemler aldı ve biz Valimizi biz kendimize örnek aldık. Onun yolunda biz gidiyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz köy muhtarı olarak. Köylü bizi seçtiyse biz de köylümüzün sağlığından sorumlu olacağız.” Köydeki önlemler hakkında bilgiler aktaran Karayel, “Su depolarımızı klorlatıyoruz. Çöplerimizi atıyoruz. Cami tuvaletlerini lavabolarını temiz tutup sabunlarını koyuyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Zaten bu temiz havalara Korona virüsün geleceğini de tahmin etmiyoruz. Çok şanslı bir yerde yaşıyoruz. İlimizde de yok çok şükür. Bu da bizi sevindiriyor” diye konuştu. Yabacı insanları köylerine almadıklarını vurgulayan Karayel, “Şimdi hurdacı, dilenci bu virüsü taşıyor anlamına gelmiyor. Biz köyümüzde tedbir amaçlı dışarıdan gelen yabancıyı içeri sokmuyoruz, sağlık açısından. Bu adamları da töhmet altında bırakmıyoruz. Toptancı olsun hurdacı olsun dilenci olsun bu tür kişileri köye sokmamaya karar aldık. Gelenler oldu biz onları geri gönderdik. Ben köydeki komşuların hepsine söyledim. Dedim ki ‘gelenleri hep birlikte gönderelim. Hepsini ben görmeyebilirim. Sizin gördüklerinizi de siz geri gönderin. Zor durumda kalmayalım.’ Hep birlikte köyümüzü koruyalım” şeklinde konuştu. Köylülere de tavsiyelerde bulunan Karayel, “Bazı fırsat düşkünleri var. Ben Sağlık Bakanlığından geliyorum işte Korona virüsü için ateşinizi ölçerim diye. Aslında bunlar hırsız. Onlara kapınızı açmayın. Kışın az adam var. Köyümüzde 200 üzerinde insan yaşıyor. Ama yazın burada 700’ü geçiyor” ifadelerini kullandı. ​ Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı, satıcı ve dilenci’ giremiyor Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyü halkı, Korona virüse karşı aldıkları önlemle dikkat çekti. Mahallelilerce köylerinin girişine 'Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı pankart asıldı. BiP'te paylaş

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“Köylünün sağlığından biz sorumluyuz”

Köylünün sağlığından sorumlu olduklarını anlatan Büyük Sarıkaya köyü muhtarı Cemal Karayel, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Korona virüsü tedbirleri kampanyasını Sağlık Bakanlığımız devam ettirip büyük önlemler aldı. İlimizde de Valimiz büyük önlemler aldı ve biz Valimizi biz kendimize örnek aldık. Onun yolunda biz gidiyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz köy muhtarı olarak. Köylü bizi seçtiyse biz de köylümüzün sağlığından sorumlu olacağız.”

“Çok şanslı bir yerde yaşıyoruz, virüsün geleceğini sanmıyoruz”

Köydeki önlemler hakkında bilgiler aktaran Karayel, “Su depolarımızı klorlatıyoruz. Çöplerimizi atıyoruz. Cami tuvaletlerini lavabolarını temiz tutup sabunlarını koyuyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Zaten bu temiz havalara Korona virüsün geleceğini de tahmin etmiyoruz. Çok şanslı bir yerde yaşıyoruz. İlimizde de yok çok şükür. Bu da bizi sevindiriyor” diye konuştu.

FOTOĞRAF 19 İlçede ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlenirken, birçok üniversiteden akademisyen de ilçede araştırmalar yaptı. İlçede 70-80 yaşındaki kişilerin çoğu halen bağ bahçe işlerinde çalışırken, tükettikleri organik yiyecekleri de kendileri yetiştiriyor. Süt, yoğurt, bal, yumurta, turşu, fındık, ceviz, kabak, fasulye ve kara lahana gibi organik ürünlerle beslenen Gölköylüler, bol oksijenli yayla havasından ve suyundan istifade ediyor. İlçe sakinleri koronavirüse karşı evlerinden çıkmayıp, bağışıklık sistemini güçlendiren organik yiyecekler tüketmeyi tercih ediyor. Özellikle yaşlılar organik yoğurt, bal, fındık, ceviz, kuşburnu ile kara lahana tüketiyor. Turşuya da rağbet gösteren vatandaşlar, tarlada 30 santim karın altında kalan kara lahanayı çıkarıp, pişirip yiyor. Gölköylüler, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamlarının sırrını üretip, tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor. Gölköylü Şahnez Kuzu (72), koronavirüse karşı evinden çıkmadığını, kara lahana ve mısır ekmeği gibi doğal yiyeceklerle beslendiğini belirterek, Allah'a çok şükür bugünlere kadar geldik. Büyüklerimizden öğrendiğimiz şekilde hep organik beslenmeye çalıştık. Kendimiz ürettiğimiz organik ürünlerle besleniyoruz. Şu anda bir virüs salgını varmış, bu nedenle evden dışarıya çıkmıyorum. Buranın suyu havası güzel dedi. Tarladan, kar altındaki kara lahanayı topladığını belirten Kuzu,Kar suyu değmiş lahana çorbası daha lezzetli. Biberi seviyorsan acı biberi de salçayı da çorbaya katacaksın. Tereyağ ve az da kıyma ile pancar çorbası daha lezzetli oluyor. Mısır ekmeğiyle yiyeceksin. Bu şekilde olursa çok faydalı oluyor. Biz böyle yiyecekler yiyerek kendimize dikkat ediyoruz diye konuştu. Kar nedeniyle evden dışarıya çıkmadıklarını, koronavirüse karşı beslenmelerine çok dikkat ettiklerini anlatan Arif Usta (60) da, Kara lahana, mısır ekmeği ve turşu yiyoruz bolca. Virüse karşı hem iyi besleniyoruz, hem de evden dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Zaten kar var şu an, kar nedeniyle pek çıkan yok. Bizim sülalemizde uzun yaşıyor, babam 80 yaşında, annem 82 yaşında hayattalar şu anda. Annem biraz hasta ama babam geziyor çok şükür iyi. Onlar da beslenmesine çok önem gösteriyor. Eski adamlar hep böyle zaten, kendilerine özgü bir beslenme şekli var dedi. ​ Kani Çıtak (55) ise kendi yaptıkları doğal yiyeceklerle beslendiklerini belirterek, Şu anda herkes evinde oturuyor, kimse dışarı çıkmıyor. Pancar çorbası, turşu kaynatması yiyoruz, her şey doğal. Soğuktan koruyucu armut balı, elma balı, pekmezi hepsi var. Hepsini de yazdan kendimiz yapıyoruz, sıkıntımız yok. Kendi yaptığımız doğal yiyecekleri yiyerek beslenmemize çok dikkat ediyoruz. Gölköy’de yaşayan herkes buna önem gösteriyor, ama biz yine de dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Şu anda da çok şükür iyiyiz diye konuştu. En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'koronavirüsten' böyle korunuyor Akdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) çıkarılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde halk, sağlıklı yaşamıyla dikkat çekiyor. Gölköylüler, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor. BiP'te paylaş

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“Tedbir amaçlı yabancı almıyoruz”

Yabacı insanları köylerine almadıklarını vurgulayan Karayel, “Şimdi hurdacı, dilenci bu virüsü taşıyor anlamına gelmiyor. Biz köyümüzde tedbir amaçlı dışarıdan gelen yabancıyı içeri sokmuyoruz, sağlık açısından. Bu adamları da töhmet altında bırakmıyoruz. Toptancı olsun hurdacı olsun dilenci olsun bu tür kişileri köye sokmamaya karar aldık. Gelenler oldu biz onları geri gönderdik. Ben köydeki komşuların hepsine söyledim. Dedim ki ‘gelenleri hep birlikte gönderelim. Hepsini ben görmeyebilirim. Sizin gördüklerinizi de siz geri gönderin. Zor durumda kalmayalım.’ Hep birlikte köyümüzü koruyalım” şeklinde konuştu.

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“Fırsatçılara da dikkat edelim”

Köylülere de tavsiyelerde bulunan Karayel, “Bazı fırsat düşkünleri var. Ben Sağlık Bakanlığından geliyorum işte Korona virüsü için ateşinizi ölçerim diye. Aslında bunlar hırsız. Onlara kapınızı açmayın. Kışın az adam var. Köyümüzde 200 üzerinde insan yaşıyor. Ama yazın burada 700’ü geçiyor” ifadelerini kullandı.