Kırıkkale Valiliği'nden sahte içki açıklaması: 7 kişinin ölümüne neden olan 3 kişi yakalandı

Kırıkkale Valiliği, ''İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 EKİM 2020 tarihlerinde toplam (8) vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan (7) vatandaşımız vefat etmiş, (1) vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak (3) şüpheli şahıs 09/10/2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir'' açıklamasında bulundu.

GÜNDEM Sahte içki zehirledi: Kırıkkale'de 7 kişi hayatını kaybetti