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Gündem Kırıkkalede cinnet getiren yaşlı adam dehşet saçtı Eşini öldürdü evini ve arabasını yaktı
KIRIKKALE

Kırıkkale'de cinnet getiren yaşlı adam dehşet saçtı: Eşini öldürdü evini ve arabasını yaktı

Kırıkkale'de eşi Koçer D.'yi (56) çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. (75), daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kırıkkalede cinnet getiren yaşlı adam dehşet saçtı: Eşini öldürdü evini ve arabasını yaktı
Önce eşini bıçaklayarak öldürdü ardından evini ve otomobilini ateşe verdi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi Koçer D.'yi bıçaklayarak öldürdü. M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi.

Eşini öldüren adam evi ve otomobili ateşe verdi.
DHA
Eşini öldüren adam evi ve otomobili ateşe verdi.

Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., itfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.'nin yanan evde kaldığını söyledi.

Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
DHA
Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Talihsiz kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
Talihsiz kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangını ilk fark ederek, itfaiyeye bildiren Özcan Demir, "Evden çıkan alevleri görünce bağırdım 'binada kimse var mı' diye. Arka taraftan zıpladım bütün zillere bastım, baktım kimse yok. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Daha sonra trafonun yanında evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Arabanın yandığını da görünce itfaiye geldi, yangına müdahale ettiler" dedi.

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