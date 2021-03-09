Gündem Kırıkkalede feci ölüm Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü
KIRIKKALE

Kırıkkale'de feci ölüm: Taş kırma makinesinin haznesine düşen operatör öldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde operatör Fevzi Kaya (35) taş kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.
Taş kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü.

AA
Fevzi Kaya (35) taş kırma makinesinin haznesine düşerek hayatını kaybetti.

Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden Fevzi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

AA
İşçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kaya'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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