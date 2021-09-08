Kırıkkale’de iki gencin acı ölümü: Koronavirüse yenildiler

Kırıkkale'de yaşayan Murat Aktaş ile Nurcan Keskin, bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumları ağırlaşan iki genç, hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen lise öğrencisi Murat Aktaş ile üniversite mezunu Nurcan Keskin, iki gün önce hayatını kaybetti.

Aktaş'ın cenazesi Yahşihan, Keskin'in cenazesi ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi. Murat Aktaş ile Nurcan Keskin'in aşı yaptırmadıkları öğrenildi.

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