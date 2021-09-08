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KIRIKKALE

Kırıkkale’de iki gencin acı ölümü: Koronavirüse yenildiler

Kırıkkale'de koronavirüs tedavisi gören Murat Aktaş (16) ve Nurcan Keskin (22) hayatını kaybetti. Aktaş ve Keskin'in aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Kırıkkale’de iki gencin acı ölümü: Koronavirüse yenildiler
Aşı yaptırmayan 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan koronavirüsten öldü.

Kırıkkale'de yaşayan Murat Aktaş ile Nurcan Keskin, bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumları ağırlaşan iki genç, hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen lise öğrencisi Murat Aktaş ile üniversite mezunu Nurcan Keskin, iki gün önce hayatını kaybetti.

Aktaş'ın cenazesi Yahşihan, Keskin'in cenazesi ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi. Murat Aktaş ile Nurcan Keskin'in aşı yaptırmadıkları öğrenildi.

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