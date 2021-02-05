Kırıkkale'de kaçak akaryakıt operasyonu: 6 gözaltı

Ekonomi

Birleşik Ödeme’ye Stratejik Yatırım

Tüm dünyada yatırımcıların gözdesi haline gelen finans ve teknolojiyi birleştiren fintek sektöründe Türkiye’de de önemli bir yatırım hamlesi geldi. Türkiye’nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonlar’ından yatırım aldı. Birleşik Ödeme, bu yatırımın desteğiyle unicorn hedefine güçlü bir şekilde ilerlerken yurt dışına açılmayı planlıyor.