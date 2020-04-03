Gündem Kırıkkalede koronavirüs nedeniyle bin 929 kişiye ev karantinasına alındı
KIRIKKALE

Kırıkkale’de koronavirüs nedeniyle bin 929 kişiye ev karantinasına alındı

Kırıkkale Valiliği, koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında il ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve aynı zamanda tespitler sonucu kentte bin 929 vatandaşın 14 gün süre ile evde karantinaya alındığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv/Kırıkkale
Arşiv/Kırıkkale

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararda, diğer şehirlerden kente gelenlerle ilgili özellikle köylerde İlçe Kaymakamı ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırılması, yapılacak kontroller sonrasında şüphe duyulan vatandaşların sağlık tesislerine yönlendirilmesi veya gerekli hallerde 14 gün evinde izole bir şekilde takibinin yapılmasının sağlanacağı aktarıldı.

"Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım"

Açıklamada, "İl ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve aynı zamanda tespitler sonucu ilimizde bin 929 vatandaşımıza evde 14 gün süre ile gözetim tedbiri uygulanmaktadır. Bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği hem sağlık, hem de jandarma ve emniyet birimlerimizce kontrol edilmektedir. Bu çerçevede; gözetim tedbiri uygulananlara onam formu imzalattırılarak, olası ihlal durumlarında kendilerine gerekli cezai işlem yapılacağı bildirilmektedir. Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım. Hem kendimizi, hem de başkalarını riske atmayalım" ifadelerine yer verildi.

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